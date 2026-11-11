IMSS-Bienestar anuncia 12 acciones en 120 días: contratará a más de 19 mil trabajadores y reforzará hospitales

El director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó un plan de 12 acciones para fortalecer los servicios públicos de salud, que contempla la contratación de 19 mil 314 profesionales, la incorporación de tecnología médica, la modernización de hospitales y la ampliación de los servicios gratuitos.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que el programa se desarrollará bajo la estrategia 12 acciones en 120 días, aunque algunas intervenciones continuarán durante 2027.

Svarch informó que las consultas médicas en las 24 entidades incorporadas a IMSS-Bienestar aumentaron 55 por ciento respecto a 2023, al pasar de 37.3 millones a 58.3 millones en 2026.

¿Cuáles son las 12 acciones que implementará IMSS-Bienestar?

El titular del organismo presentó las siguientes medidas para ampliar la atención médica de la población sin seguridad social:

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Certeza laboral para más de 118 mil trabajadores. Se avanzará en la incorporación a plazas de IMSS-Bienestar de 21 mil 941 empleados con contratos eventuales y 96 mil 97 pendientes de transferencia. El proceso comenzará el 1 de enero de 2027. Contratación de 19 mil 314 profesionales de la salud. Incluirá médicos, especialistas, personal de enfermería y residentes. La primera etapa prevé cerca de 3 mil contrataciones hasta el 30 de noviembre. Además, se impulsará el programa Médicos por México, con 78 equipos quirúrgicos itinerantes para atender 296 hospitales rurales y realizar más de 16 mil cirugías. Incorporación de 212 equipos médicos de alta tecnología. Se distribuirán tomógrafos, resonancias magnéticas, mastógrafos y otros dispositivos especializados. La entrega deberá concluir el 15 de febrero de 2027. Renovación de 14 mil equipos médicos de uso cotidiano. Se contempla una inversión superior a 4 mil millones de pesos para adquirir camillas, monitores, ultrasonidos y otros instrumentos hospitalarios. Apertura de siete unidades médicas. El programa contempla inaugurar siete nuevas instalaciones y comenzar obras en otras cinco localidades, entre ellas Lázaro Cárdenas, Valle de Ceylán, Atlixtac, Palenque y Guamúchil. Rehabilitación de 244 unidades prioritarias. Se invertirán 3 mil 470 millones de pesos en infraestructura hospitalaria, incluidos elevadores, calderas y sistemas hidráulicos y electromecánicos. Revisión de contratos de servicios médicos. Se implementarán mecanismos de contratación y supervisión para mejorar la transparencia, evaluar la utilidad clínica de los servicios y reducir costos. Distribución de más de 100 millones de piezas de medicamentos. Se fortalecerán las Rutas de la Salud y se digitalizará el control de inventarios y entregas en las unidades médicas. Programa Nacer con Bienestar. Se instalarán 174 áreas de atención obstétrica, 367 cunas de terapia intensiva, sistemas de teleconsulta y equipos de atención materna. También se contempla el envío de 249 ambulancias de terapia intensiva. Mejoramiento de la calidad y gratuidad de la atención. Se establecerán mecanismos para evitar gastos de bolsillo de los pacientes, incluidos determinados traslados, además de reforzar la capacitación del personal. Expediente clínico electrónico. Se digitalizarán 8 mil 812 unidades médicas, entre hospitales y centros de atención primaria, para facilitar el seguimiento del historial médico de los pacientes. Programa Todo en tu Clínica. Se ampliará la disponibilidad de estudios de laboratorio, internet y sistemas digitales en 8 mil 200 unidades de primer nivel, con el objetivo de acercar los diagnósticos gratuitos a las comunidades.

¿Cuándo comenzarán a aplicarse las medidas de IMSS-Bienestar?

Alejandro Svarch precisó que varias acciones ya están en marcha, entre ellas la contratación de personal, la distribución de medicamentos y la incorporación de equipos hospitalarios.

El funcionario señaló que el avance de las 12 acciones será evaluado semanalmente con la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que algunos proyectos de infraestructura y equipamiento concluirán durante el primer semestre de 2027.

También destacó que el programa Todo en tu Clínica permitirá realizar estudios de laboratorio en los centros de salud, sin necesidad de trasladar a los pacientes a hospitales distantes.

Finalmente, reiteró que el propósito de la estrategia es fortalecer la red pública de atención médica y garantizar servicios gratuitos a la población que no cuenta con seguridad social.

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