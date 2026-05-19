IMSS-Bienestar en Yucatán: ¿Qué se necesita para recibir atención gratuita?

Miles de yucatecos que no cuentan con seguridad social ya podrán acceder a consultas, estudios, cirugías y atención médica gratuita mediante el nuevo esquema de IMSS-Bienestar en Yucatán, el cual comenzará a operar en hospitales y centros de salud públicos del estado, incluyendo el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” de Mérida.

Con la incorporación de Yucatán al modelo federal, personas que no estén afiliadas al IMSS o al ISSSTE podrán recibir servicios médicos sin costo, especialmente quienes trabajan por cuenta propia, en la informalidad o no tienen acceso a otro sistema de salud.

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¿Qué es el IMSS-Bienestar?

El IMSS-Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno de México que busca ofrecer atención médica gratuita a personas sin seguridad social. Este modelo contempla consultas generales y de especialidad, estudios clínicos, cirugías, hospitalización, medicamentos y atención preventiva sin costo para los pacientes.

En Yucatán, la implementación del programa forma parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema público de salud y tendrá como uno de sus principales centros de atención el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, considerado el complejo médico más grande de la Península de Yucatán.

¿Quiénes pueden recibir atención gratuita?

El programa está dirigido principalmente a personas que no cuentan con afiliación al IMSS o al ISSSTE, así como a trabajadores independientes, ciudadanos en empleos informales y habitantes que no tienen acceso a servicios médicos privados o institucionales.

Con este nuevo esquema, habitantes de Mérida y del interior del estado podrán registrarse para recibir atención médica gratuita en hospitales y centros de salud públicos integrados al IMSS-Bienestar.

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¿Qué se necesita para registrarse al IMSS-Bienestar?

Las personas interesadas deberán presentar algunos documentos básicos para completar su incorporación al sistema.

Requisitos para el registro

CURP

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Número telefónico de contacto

En algunos casos también podrían solicitar:

Correo electrónico

Datos de un familiar de contacto

¿Dónde registrarse al IMSS-Bienestar en Yucatán?

El trámite puede realizarse de dos maneras:

En línea, mediante la plataforma oficial de IMSS-Bienestar. De forma presencial, en módulos instalados en hospitales y centros de salud participantes.

Una vez concluido el registro, los pacientes podrán acceder a atención médica gratuita en las unidades adheridas al programa, incluido el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” de Mérida.