Así puedes afiliarte al IMSS Bienestar y recibir consultas y medicamentos gratis en Yucatán

Con el inicio oficial de la gratuidad total en los servicios del IMSS Bienestar en Yucatán, miles de personas sin seguridad social ya pueden acceder a consultas, medicamentos, estudios clínicos y atención hospitalaria gratuita mediante un proceso de afiliación abierto en hospitales, centros de salud y plataformas digitales.

El nuevo esquema federal comenzó a operar formalmente el pasado lunes 18 de mayo como parte de la estrategia nacional de cobertura universal impulsada por el Gobierno federal, enfocada en población que no cuenta con IMSS ordinario o Issste.

De acuerdo con información del programa IMSS Bienestar, el trámite puede realizarse en línea mediante la plataforma oficial del organismo o también de manera presencial en módulos instalados en hospitales y centros de salud de Yucatán.

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Para el registro digital, los interesados deben ingresar sus datos personales, subir una identificación oficial vigente y una fotografía reciente. Después, el sistema enviará un correo de confirmación con las indicaciones para recoger la credencial física que permitirá acceder a la red médica.

En la afiliación presencial, las autoridades pidieron acudir con la Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada, comprobante de domicilio, número de teléfono de contacto y correo electrónico activo.

Beneficios de la cobertura

La cobertura incluye consultas generales, atención preventiva, medicamentos, estudios clínicos y seguimiento hospitalario sin costo para personas que anteriormente pagaban consultas privadas o dependían de servicios limitados.

La estrategia ya opera en 23 estados del país y suma más de 42 millones de beneficiarios registrados, según cifras oficiales del programa federal.

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En Mérida y municipios del interior del estado, usuarios comenzaron a acudir a centros de salud para solicitar información sobre el nuevo modelo, principalmente adultos mayores, trabajadores independientes y familias sin acceso a seguridad social formal.

De acuerdo con especialistas en salud pública esta medida podría disminuir los gastos familiares relacionados con consultas y tratamientos médicos, especialmente en sectores vulnerables y en aquellas comunidades con limitado acceso hospitalario.

Las autoridades federales informaron que en las próximas semanas continuará la campaña de incorporación mediante módulos itinerantes y jornadas informativas tanto en las zonas urbanas como en las rurales de de todo Yucatán.