Siete muertes sospechosas por dengue siguen bajo investigación en Yucatán

Tres personas más fallecieron con síntomas compatibles con dengue en Yucatán, con lo que aumentó a siete el número de defunciones que permanecen bajo investigación para determinar si fueron provocadas por el virus.

Aunque durante el 2026 se han notificado 17 muertes probables, ninguna ha sido confirmada hasta el último corte de la Secretaría de Salud federal, correspondiente al 9 de noviembre.

De acuerdo con la información epidemiológica, diez de las 17 defunciones inicialmente notificadas como probables casos de dengue fueron descartadas después de su revisión. Las otras siete continúan pendientes de dictamen sanitario.

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En cuanto a contagios, el estado sumó 12 nuevos pacientes y alcanzó 123 casos confirmados en lo que va del año: 71 corresponden a dengue no grave, 51 presentan signos de alarma y uno fue clasificado como grave.

Focos rojos en el sur

Ticul concentró cuatro de los nuevos diagnósticos, con lo que llegó a 30 contagios acumulados, de los cuales 27 son de dengue no grave y tres presentan signos de alarma. Por su incidencia en relación con la población, este municipio permanece en zona de epidemia, junto con Quintana Roo, que registra un caso. Calotmul y Buctzotz se encuentran en zona de alarma, con tres y cuatro pacientes, respectivamente.

Los otros 85 contagios corresponden a municipios clasificados en zona de seguridad, entre ellos Mérida. Sin embargo, esta categoría no significa que estén libres de transmisión, pues únicamente refleja la incidencia epidemiológica en relación con su población. Por ello, las autoridades mantienen la vigilancia ante la circulación del mosquito transmisor.

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En el contexto peninsular, Quintana Roo registra 623 casos confirmados y cuatro fallecimientos atribuidos al dengue, además de otros cuatro decesos bajo investigación. Campeche suma 76 contagios y mantiene una muerte sospechosa pendiente de dictamen. En conjunto, los tres estados acumulan 822 pacientes, equivalentes al 8.2 por ciento de los 10 mil 31 casos registrados en México, donde se han confirmado 33 defunciones durante el 2026.

El comportamiento de la enfermedad mantiene la atención sanitaria en Yucatán, particularmente por el antecedente del 2023, cuando se registraron 10 mil 460 contagios confirmados y 21 fallecimientos, además de más de 50 mil personas que acudieron a servicios médicos con síntomas compatibles.

Aunque el estado todavía no reporta muertes confirmadas en el presente año, los nuevos casos y las defunciones pendientes de clasificación mantienen vigente el riesgo epidemiológico.