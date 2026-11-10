Supuesto mosquito del tamaño de una moneda de 10 pesos causa asombro en Tizimín

Habitantes de la colonia Santa Cruz de Tizimín manifestaron su preocupación por la proliferación de enormes mosquitos, algunos del tamaño de una moneda de 10 pesos o incluso mayores, que han comenzado a ingresar a sus viviendas, por lo que solicitaron a las autoridades de Salud realizar nuevas jornadas de nebulización en el sector.

Los vecinos temen que los insectos puedan representar un riesgo para la salud, ante la posibilidad de que sean transmisores de enfermedades como dengue, zika o chikungunya.

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Ciudadanos como Aurora Martín compartieron fotografías para evidenciar el tamaño de los insectos, mientras que Alberto Martín y Juliana Cocom, habitantes, indicaron que la presencia de mosquitos aumenta considerablemente durante las noches, dificultando el descanso debido a los constantes zumbidos y picaduras.

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Asimismo, Enrique Xulux y Antonia Chan, vecinos de la colonia, señalaron que hace varios meses se realizaron trabajos de fumigación, pero consideran que no fueron suficientes, pues el rociado desde vehículos no alcanza patios, terrenos baldíos y zonas con abundante vegetación, donde pueden refugiarse los mosquitos.

Ante esta situación, solicitaron reforzar las acciones de control de vectores e implementar trabajos directamente en los domicilios, especialmente en áreas húmedas y rincones donde proliferan estos insectos.