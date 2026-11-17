El Festival de Jazz Mérida celebrará su segunda edición del 18 al 22 de noviembre con cinco días de conciertos gratuitos en parques, centros culturales e instituciones educativas, donde participarán 40 músicos y 12 proyectos procedentes de México, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Cuba.

Organizado por el Ayuntamiento de Mérida, el encuentro ofrecerá una programación que se puede consultar en la página de la Comuna y que abarcará distintos géneros y propuestas musicales, desde el jazz contemporáneo y la fusión hasta el funk, soul, música afrocubana, electrónica y sonidos tradicionales mexicanos.

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Las actividades comenzarán mañana a las 11:00 horas en el Centro Cultural Olimpo, con la presentación del disco My First, del grupo 3SOME.

Por la tarde, el parque de La Mejorada será sede de los primeros conciertos al aire libre.

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La programación comenzará a las 19:00 horas con el guitarrista Carlos Rodríguez. A las 20:15 horas seguirá 3SOME y, a las 21:30 horas, Mario Esquivel.