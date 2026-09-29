Cecilia Patrón presenta en la CDMX la agenda cultural y turística de Mérida

Desde Ciudad de México, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, presentó la agenda cultural y turística que tendrá la ciudad durante el cierre del 2026, que reúne gastronomía, tradiciones, música, arte y deporte para todo tipo de visitantes.

“Mérida es una ciudad viva, que diario tiene algo que ofrecer, nuevas maneras de ser descubierta. Esta agenda refleja una ciudad que conserva sus raíces, pero que también se transforma y mira hacia el futuro, con actividades que fortalecen nuestra identidad y que queremos que disfruten”, destacó.

La edil meridana subrayó que esta programación busca que la cultura sea accesible para todos y que contribuya a la convivencia y a la cohesión de la comunidad.

Agenda variada

La agenda contempla una serie de eventos que fortalecen la oferta cultural de Mérida y proyectan sus tradiciones a los visitantes.

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El Mérida Restaurant Week se realiza del 28 de septiembre al 4 de octubre, con la participación de más de 300 negocios que ofrecen propuestas representativas de la cocina de Mérida a precios especiales. Habrá experiencias gastronómicas especiales y precios competitivos, incluso menús a 199 pesos.

Por otra parte, destaca el Festival de las Ánimas 2026, que se realizará del 24 de octubre al 2 de noviembre en Mérida y sus comisarías, con más de 30 actividades vinculadas con las raíces, tradiciones y memoria de Yucatán.

Como parte de esta celebración se llevará a cabo el tradicional Paseo de Ánimas, el viernes 30 de octubre, con un recorrido del Cementerio General al barrio de San Juan, además de actividades familiares, propuestas dirigidas a niños y jóvenes, y experiencias comunitarias en colonias y comisarías. El Desfile de Catrinas tendrá lugar el sábado 31 de octubre, con salida desde la Plaza Grande.

La programación también incluye el Festival de Jazz, del 19 al 22 de noviembre, que reunirá durante cuatro días a talentos locales, nacionales e internacionales y vinculará la música con la gastronomía local además de talleres, conferencias y conversatorios.

Relación con Francia

A esta oferta se suma la Semana Cultural del Bicentenario de la Relación Francia-México, que será del 15 al 21 de octubre, con actividades para destacar la relación entre la cultura francesa y la historia de Yucatán.

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La participación del Ayuntamiento contempla un concierto de la Orquesta de Cámara con repertorio francés, una ponencia sobre la influencia francesa en la arquitectura local y la participación de la artista Phia Ménard.

La cultura en la ciudad tendrá continuidad en 2027 con Mérida Fest, que se realizará del 5 al 24 de enero para celebrar el 485 aniversario de la ciudad. La programación contempla actividades gastronómicas, artísticas y culturales en diferentes espacios, además de la tradicional Alborada, una callejoneada y una serenata a cargo de trovadores locales.

También habrá eventos de gran convocatoria como el Marathón de Mérida, el 10 de enero; el Carnaval de Mérida, del 3 al 10 de febrero, y la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), del 13 al 21 de marzo. Con esta programación, la ciudad mantiene una oferta de actividades que combina deporte, cultura, entretenimiento, lectura, identidad y convivencia para habitantes y visitantes.

Mérida cuenta con una conectividad aérea directa hacia 13 destinos nacionales y ocho internacionales. Además ofrece 10 mil 920 cuartos mediante 283 hoteles, lo que le permite impulsar su oferta turística cultural para el desarrollo económico de la capital yucateca.