Turistas gastan casi 4 mil pesos diarios en Yucatán y alcanzan récord histórico en 2026

El gasto promedio diario de los turistas que pernoctan en Yucatán alcanzó un máximo histórico durante el primer trimestre de 2026, al ubicarse en 3 mil 940 pesos, lo que representa un incremento de 28.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con información de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), basada en el Programa de Monitoreo Hotelero DataTur.

El reporte precisa que, entre enero y marzo de este año, los visitantes desembolsaron en promedio 867 pesos más por día que en el primer trimestre de 2025, cuando el gasto diario fue de 3,072 pesos. La medición considera sólo el consumo realizado por turistas que se hospedan en establecimientos hoteleros y excluye los gastos relacionados con el transporte.

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Las estadísticas también evidencian una tendencia de crecimiento sostenido en el gasto turístico durante los últimos años. En el primer trimestre de 2020 el promedio diario era de 2 mil 569 pesos; en 2021 descendió ligeramente a 2 mil 495 pesos como consecuencia de los efectos de la pandemia; para 2022 se recuperó a 2 mil 532 pesos y en 2023 dio un salto importante al alcanzar 3 mil 222 pesos. Durante 2024 continuó su avance hasta llegar a 3 mil 547 pesos, mientras que en 2025 registró una leve disminución antes de repuntar con fuerza en 2026, alcanzando el nivel más alto del que se tiene registro.

Sefotur explicó que el cálculo del indicador toma como referencia una metodología que considera un supuesto de tres personas por habitación para estimar las tarifas promedio de hospedaje. No obstante, la ocupación real observada entre enero y marzo fue de 2.65 personas por cuarto, cifra que también forma parte de la construcción del indicador estadístico.

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Este comportamiento refleja una mayor capacidad de gasto de los visitantes y una oferta turística que continúa diversificándose con experiencias gastronómicas, culturales, de naturaleza y alojamiento de mayor valor agregado. El incremento también puede asociarse al fortalecimiento de segmentos como el turismo nacional, de reuniones y de descanso, que han mostrado un crecimiento constante.

El aumento del gasto promedio representa un indicador favorable para la economía estatal, ya que una mayor derrama beneficia a prestadores de servicios y productores locales que forman parte de la cadena de valor del turismo.