La música y el entretenimiento continuarán este miércoles 18 de noviembre en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, con dos presentaciones que reunirán a públicos de diferentes gustos: Reik y Nelson Kanzela.

¿Quiénes estarán en el Teatro del Pueblo y Centro de Espectáculos Montejo?

A las 9:00 de la noche, Reik se presentará en el Centro de Espectáculos Montejo, donde interpretará algunos de sus éxitos de pop y baladas románticas.

A la misma hora, Nelson Kanzela llegará al Teatro del Pueblo para poner a bailar a los asistentes con su música tropical.

¿Cuánto cuesta la entrada a los conciertos?

Ambas presentaciones tendrán acceso general gratuito; sin embargo, para disfrutar del concierto de Reik habrá espacios VIP con costo adicional, cuyos precios van de 770 a mil 100 pesos, dependiendo de la zona.

Es importante considerar que el ingreso al recinto ferial tiene un costo de 40 pesos por persona, tarifa que deberán cubrir los visitantes para acceder a las instalaciones y disfrutar de las actividades.

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Así, la Feria Xmatkuil tendrá una noche musical con dos propuestas distintas para quienes acudan al recinto ferial.