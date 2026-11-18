La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, tras el ataque armado registrado este miércoles en la Supermanzana 247 de Cancún, donde tres hombres perdieron la vida al interior de una camioneta.

Como primera línea de investigación, la representación social contempla la posible relación de las víctimas con actividades de narcomenudeo, aunque no se han proporcionado mayores detalles sobre esta hipótesis.

Noticia Destacada Ataque armado en la Región 247 de Cancún deja tres hombres sin vida

La dependencia informó que realiza las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, establecer la identidad de las víctimas y localizar a los responsables, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Hasta el momento no se ha reportado la detención de personas relacionadas con este triple homicidio.