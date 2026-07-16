Esterilización gratuita de perros y gatos llega a colonias de Mérida; así puedes obtener una ficha

Con una jornada de concientización y la entrega de fichas para esterilizaciones gratuitas de perros y gatos, el Ayuntamiento de Mérida reforzará hoy las acciones para promover la tenencia responsable y frenar la sobrepoblación de animales de compañía, uno de los principales factores del abandono en la ciudad.

La actividad, que se realizará en el marco del Día Municipal de la Esterilización, es organizada por la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba) y la Dirección del DIF Municipal. Se efectuará a las 18:30 horas en la Escuela Primaria Luis G. Monzón, en la calle 93 número 501, entre 60 y 62, en la colonia Centro.

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Durante la jornada, especialistas impartirán una plática sobre los beneficios de la esterilización y la responsabilidad que implica brindar una vida digna a los animales de compañía.

Al concluir la charla se entregarán fichas para esterilización gratuita. El programa tendrá cupo limitado, por lo que será indispensable realizar registro previo y presentar credencial para votar (INE) con domicilio en alguna de las colonias participantes.

El beneficio estará dirigido sólo a habitantes de las colonias Centro, Dolores Otero, Delio Moreno Cantón, Melitón Salazar, Quinta Valencia, Villa Palmira, Lomas del Sur y Los Cocos, quienes deberán acreditar su residencia.

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La Umaba destacó que la esterilización es una de las medidas más efectivas para reducir el abandono de perros y gatos, evitar camadas no deseadas y prevenir enfermedades del aparato reproductor, además de fomentar una convivencia más responsable entre las familias y sus mascotas.

Las personas interesadas podrán realizar su registro mediante el código QR publicado en la convocatoria oficial del Ayuntamiento y acudir puntualmente a la plática para obtener una de las fichas disponibles.