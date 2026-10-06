Frenan sobrepoblación de mascotas en Campeche

Más de 70 perros y gatos fueron esterilizados durante una jornada gratuita realizada en Campeche, como parte de las acciones que desarrolla la Secretaría de Salud (Ssa) para controlar la población de animales domésticos y prevenir riesgos sanitarios entre la población.

La jornada estuvo a cargo del Departamento de Zoonosis y también contempló la aplicación de vacunas contra la rabia, una medida fundamental para evitar la transmisión de esta enfermedad de los animales a las personas.

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La esterilización representa una herramienta para reducir la reproducción descontrolada de perros y gatos, situación que puede incrementar el número de animales que terminan en las calles; además, ayuda a disminuir riesgos relacionados con agresiones, abandono y enfermedades zoonóticas.

Durante 2026, las autoridades sanitarias han realizado 884 cirugías de esterilización en distintos puntos de la entidad y han aplicado 75 mil 680 dosis de vacuna antirrábica, cifras que reflejan la continuidad de las acciones de prevención y control de enfermedades.

La Secretaría de Salud señaló que las medidas de vigilancia, vacunación y atención de animales han contribuido a mantener a Campeche sin casos de rabia humana desde 1993. En cuanto a la rabia canina, la entidad no registra casos desde 2001.

Por ello, las autoridades sanitarias mantienen el llamado a las familias campechanas para asumir una mayor responsabilidad en el cuidado de sus mascotas, con acciones como la vacunación periódica, la esterilización y la supervisión permanente de perros y gatos.

También se recomienda evitar que los animales permanezcan sin vigilancia en calles y espacios públicos, debido a que esta situación puede favorecer su reproducción sin control, incrementar el riesgo de accidentes y facilitar la propagación de enfermedades.

Las jornadas gratuitas representan una alternativa para que las familias tengan acceso a servicios veterinarios preventivos y contribuyan al control de la población animal. La participación de los propietarios resulta fundamental para reducir el abandono y mejorar las condiciones de bienestar de perros y gatos.