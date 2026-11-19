Antes de las presentaciones en los grandes escenarios, la segunda edición del Festival de Jazz Mérida arrancó ayer con una experiencia íntima entre entusiastas del género y la banda 3SOME. Previo a su participación anoche en el inicio del festival, los oriundos de Rotterdam, Países Bajos, compartieron con músicos locales, fans y curiosos un poco de su historia en un conversatorio centrado en la expectativa de hacer música y la realidad que enfrentan día a día.

Después de un viaje de 24 horas, los músicos Davide Rasetti, Daan Arets y Gianluca Calò arribaron a la capital yucateca para hablar con los asistentes sobre su experiencia en la construcción de su producción musical. Aunque con un español limitado, los tres compartieron anécdotas y los esfuerzos que han tenido que hacer como músicos independientes.

Davide Rasetti abrió la conversación señalando que, en el ambiente independiente, la labor va más allá de solo crear música, ya que tienen que ser sus propios agentes, encargarse de las relaciones públicas e incluso de las redes sociales.

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Por ello, consideró que se viven tiempos en los que el trabajo creativo no basta, sino que también se debe cultivar una audiencia a través de las redes sociales. Por su parte, Gianluca Calò señaló que se trata de un proceso constante de aprendizaje, de tomar riesgos y aprender de los errores.

Uno de los aspectos en los que los tres coincidieron es que uno no empieza su carrera musical desde cero, sino que parte de una romantización y pasión. No obstante, esta visión en algún momento se ve impactada por la realidad y las complicaciones que implica ser un artista emergente.

Daan Arets recordó que desde joven romantizó la idea de ser músico, lo que lo llevó a ingresar al conservatorio a los 18 años. Aseguró que en su etapa de estudiante vivió en un entorno rico en inspiración, pero al salir se sintió desmotivado. Aunque requirió tiempo, recuperó el ánimo y ahora se encuentra en un mejor lugar.

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Calò, encargado del bajo eléctrico, es el mayor del trío, con 42 años, por lo que ha atravesado diferentes momentos en su carrera hasta encontrar una estabilidad.

Al otro lado está Davide, con 26 años, quien declaró que todavía se encuentra en esa etapa romántica, pero ya ha tenido que enfrentar momentos difíciles, que afrontó con gusto, ya que, a pesar de las dificultades, se encuentra haciendo lo que más le gusta.

3SOME formó parte de los conciertos inaugurales de la edición 2026 del Festival de Jazz. Las actividades continúan hoy en diferentes recintos y escenarios.