La disminución de la ocupación hotelera y la falta de oportunidades laborales han provocado un incremento en el número de vendedores ambulantes en Playa del Carmen, donde de enero a octubre de este año se sumaron alrededor de mil personas a esta actividad, señaló Alemán Mis, dirigente de la CROM.

El aumento de comerciantes también ha generado mayor competencia en las calles, en un contexto en el que las ventas han disminuido por la menor afluencia turística, situación que afecta tanto a quienes llevan años dedicándose al comercio informal como a quienes encontraron en esta actividad una alternativa para obtener ingresos.

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Alfredo Dzib, vendedor ambulante, relató que después de quedarse sin empleo decidió comenzar a vender antojitos de la región; sin embargo, aseguró que no ha sido fácil debido a los constantes acercamientos y presiones de los inspectores fiscales del Ayuntamiento de Playa del Carmen.

Por su parte, Javier “N” señaló que el gobierno municipal no ha estado autorizando permisos para nuevos puestos ambulantes y afirmó que, para realizar los trámites, los interesados deben recurrir a un sindicato, que es el que gestiona las autorizaciones.

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En tanto, Mario Sulub, quien lleva más de 30 años dedicado a esta actividad, comentó que sus ventas también han disminuido por la caída del turismo y la incorporación de nuevos comerciantes, lo que ha incrementado la competencia por los clientes.

Ante este panorama, consideró necesario que el gobierno municipal establezca un ordenamiento del comercio ambulante, sin impedir que las personas puedan obtener ingresos mediante esta actividad, pero procurando que los permisos se otorguen prioritariamente a quienes realmente los necesitan, como adultos mayores y personas con discapacidad que enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral.