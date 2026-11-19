La ocupación en los pequeños hoteles de Playa del Carmen se mantiene entre el 30 y el 50 por ciento, principalmente por la llegada de turistas nacionales, mientras que los prestadores de servicios esperan un repunte durante diciembre, con el inicio de las vacaciones de invierno.

Empleados de distintos centros de hospedaje señalaron que, aunque se han registrado ligeros movimientos en las reservaciones, todavía no se observa un incremento considerable en la actividad turística, por lo que la ocupación continúa por debajo de los niveles esperados para esta temporada.

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Patricia Santos, empleada de un pequeño hotel, comentó que la llegada de visitantes ha mostrado avances mínimos durante los últimos días, sin que hasta el momento se refleje un aumento significativo en el número de habitaciones ocupadas.

Por su parte, Dariana Cristóbal, quien también trabaja en un establecimiento de este tipo, indicó que la actividad ha mejorado ligeramente, situación que ha permitido contratar a más camaristas para agilizar las labores de limpieza y atención a los huéspedes.

En tanto, Marco Pérez, recepcionista de otro centro de hospedaje, señaló que la ocupación mantiene un comportamiento inestable, pues durante esta semana alcanzó alrededor del 50 por ciento, pero se prevé que disminuya hasta un 30 por ciento durante el próximo fin de semana.

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Agregó que, a diferencia de otros años, todavía no se registra un volumen importante de reservaciones anticipadas, por lo que existe incertidumbre entre los trabajadores del sector sobre el comportamiento de la actividad en las próximas semanas.

Ante este panorama, los empleados confían en que la temporada vacacional de diciembre favorezca la llegada de más turistas y permita mejorar los niveles de ocupación en los pequeños hoteles de Playa del Carmen.