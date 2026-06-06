Una pareja que viajaba a bordo de un automóvil particular sobrevivió de manera milagrosa a un fuerte accidente registrado la noche de este sábado sobre la carretera federal Ciudad del Carmen–Isla Aguada, a la altura del kilómetro 21, en las inmediaciones de la entrada a la empresa S.O.S.De acuerdo con la información recabada en el lugar, los ocupantes de un vehículo Kia color rojo, con placas de circulación DJF-794-C del estado de Campeche, se desplazaban desde Isla Aguada con destino a Ciudad del Carmen cuando fueron sorprendidos por una unidad que presuntamente realizaba una maniobra de rebase invadiendo el carril contrario.

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Los afectados señalaron que, para evitar una colisión frontal con el vehículo que venía de frente, el conductor realizó una maniobra evasiva que provocó que perdiera el control e invadiera el carril opuesto, donde terminó impactándose casi de frente contra una camioneta Jeep color plata, con placas DGH-852-C del estado de Campeche, en la que viajaban tres hombres.

Tras el fuerte encontronazo, la camioneta salió proyectada hacia el acotamiento, resultando con severos daños en la carrocería y con las bolsas de aire activadas. Por su parte, el automóvil Kia quedó detenido sobre la carpeta asfáltica con el frente completamente destruido, evidenciando la magnitud del impacto.Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil para brindar atención a los involucrados. Sin embargo, únicamente un hombre adulto que viajaba en la camioneta requirió valoración médica en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Pareja vive de milagro tras aparatoso choque en la carretera Ciudad del Carmen–Isla Aguada / Especial

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo del abanderamiento de la zona y de las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del percance. Una vez concluidas las labores periciales, ambas unidades fueron remolcadas al corralón, mientras que el caso fue turnado ante la Fiscalía para los trámites legales correspondientes. Será en esa instancia donde las partes involucradas intentarán llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.

Pese a la violencia del impacto, no se reportaron personas gravemente lesionadas, situación que fue considerada por testigos y autoridades como un verdadero milagro, especialmente para la pareja que viajaba en el automóvil rojo, cuyo vehículo terminó prácticamente destruido de la parte frontal.