Sin poder valerse por sí mismo desde hace casi cuatro años, don Higinio Quijano Uc solicita ayuda a la ciudadanía para comprarse una prótesis y volver a caminar, pues solo quiere regresar a sus labores habituales, como trabajar, para poder vivir.

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El ciudadano comentó que anteriormente se dedicaba a la venta de fritangas y raspados, actividad con la que mantenía a su familia; sin embargo, una enfermedad le generó la pérdida de una de sus extremidades, por lo que desplazarse con muletas le mantiene ocupadas las manos y le impide ofrecer sus productos.

Don Higinio señaló que acude tres veces por semana al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Campeche, lo que le representa un gasto superior a los mil 200 pesos semanales. Debido a ello, explicó que no cuenta con los recursos suficientes para retomar su venta de fritangas y raspados, asegurando que lo poco que recibe de algunos familiares lo destina a su terapia.

Por tal razón, pidió el respaldo de la ciudadanía, pues afirmó que ha recibido más solidaridad de la población que de las autoridades, animándose a hacer pública su petición ante la necesidad de adquirir su prótesis para volver a ser independiente en su vida diaria.

El afectado detalló que lleva cerca de cuatro años enfrentando esta difícil situación de salud que le impide desempeñarse como antes, pues desde que la enfermedad le ocasionó la amputación de su pierna izquierda ha tenido que moverse con muletas, condición que le dificulta realizar tareas cotidianas y trabajar para generar sus propios ingresos.

Antes de atravesar este problema médico, se dedicaba a la venta de fritangas, raspados, helados y chicharrones, además de realizar mandados, oficios con los que lograba sacar adelante a su hogar. No obstante, sus limitaciones físicas le impiden retomar su empleo, ya que requiere tener las manos libres para poder desenvolverse y atender sus ventas.

Ante la falta de respaldo que, asegura, ha percibido por parte de las autoridades, don Higinio decidió recurrir a la gente de buen corazón para solicitar apoyo económico. Su mayor anhelo es volver a caminar por sus propios medios, trabajar nuevamente y recuperar la independencia que perdió hace casi cuatro años, por lo que agradeció a quienes deseen contribuir a esta noble causa. Cualquier donativo, por pequeño que sea, representa una gran esperanza para don Higinio, quien busca una nueva oportunidad para salir adelante y ganarse la vida dignamente.

JGH