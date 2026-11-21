Alrededor de 200 de las 300 hectáreas de maíz sembradas en el ejido El Poste se perdieron debido a la prolongada sequía que afectó a la región, lo que representa casi el 70 por ciento de la superficie cultivada, informó el productor Manuel Chi Chan, quien lamentó que los campesinos no fueran informados oportunamente de que sus cultivos estaban presuntamente protegidos por el Gobierno Federal mediante un seguro agrícola.

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En entrevista, el productor señaló que, en su caso, logró sacar adelante las 15 hectáreas que sembró, debido a que decidió esperar a que las lluvias se normalizaran antes de iniciar las labores de cultivo. Explicó que esta decisión le permitió evitar las afectaciones que sufrieron otros campesinos que adelantaron sus siembras y que actualmente su milpa presenta buenas condiciones, por lo que espera comenzar la trilla a finales de diciembre o en enero.

Relató que, aunque no cuenta con una cifra precisa, estima que en el ejido se sembraron aproximadamente 300 hectáreas de maíz, de las cuales unas 200 resultaron siniestradas por la falta de agua. Entre los afectados mencionó a su suegro, don Ermilo Alonso Maas Ek, quien perdió sus cultivos debido a la prolongada sequía que se registró durante la temporada.

Chi Chan explicó que la inversión para establecer una hectárea de maíz oscila entre los 15 mil y 17 mil pesos, recursos que representan un esfuerzo considerable para las familias campesinas, pues muchos productores utilizaron sus ahorros obtenidos de la comercialización de miel, ya que además de la agricultura también se dedican a la apicultura.

Indicó que los principales afectados fueron quienes realizaron sus primeras siembras durante julio, cuando las condiciones de humedad todavía no eran favorables. Sin embargo, ante la pérdida de sus cultivos, varios productores decidieron realizar una segunda siembra o resiembra, con la esperanza de recuperar parte de la inversión y garantizar la producción de maíz.

Añadió que quienes optaron por volver a sembrar consiguieron mejores resultados, pues algunos lograron recuperar hasta el 80 por ciento de sus cultivos, aunque reconoció que las cosechas no alcanzarán el rendimiento esperado inicialmente. Esta situación permitió que algunos campesinos tuvieran una nueva oportunidad de aprovechar la temporada agrícola, pese a las pérdidas ocasionadas por la falta de precipitaciones.

No obstante, señaló que uno de los principales problemas que enfrentaron los productores fue la falta de información por parte de las autoridades correspondientes sobre la supuesta inclusión de sus cultivos en el Programa del Seguro Agrícola Catastrófico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

JGH