Estudiantes protestan por el posible cierre del Cetmar 17 de Telchac Puerto

Estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 17, extensión Telchac Puerto, realizaron una manifestación pacífica a las puertas del plantel para expresar su rechazo ante la posible sustitución de la institución por un telebachillerato, luego de que personal identificado como perteneciente a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) y otras dependencias acudiera a realizar mediciones en el terreno de la escuela.

La presencia del personal generó inquietud entre la comunidad estudiantil, que decidió alzar la voz para defender un plantel que, aseguraron, durante años ha representado una opción educativa fundamental para jóvenes de Telchac Puerto y de municipios vecinos.

Los alumnos manifestaron que el CETMAR ofrece una formación técnica especializada acorde con las actividades productivas de la región costera, permitiendo a sus egresados incorporarse al mercado laboral o continuar sus estudios profesionales, por lo que consideran que un cambio de modelo educativo afectaría a las generaciones presentes y futuras.

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Durante la protesta hicieron un llamado a las autoridades estatales para privilegiar el diálogo y escuchar las inquietudes de la comunidad escolar antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro del plantel.

Asimismo, convocaron a exalumnos, padres de familia y habitantes del municipio a sumarse a la defensa de la institución, al considerar que forma parte del desarrollo educativo y social de la costa yucateca.

La autoridad local de Telchac Puerto acudió al plantel para expresar su respaldo a docentes y estudiantes, al tiempo que exhortó a mantener abiertos los canales de comunicación entre los funcionarios educativos y la comunidad.

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“Es importante no perder el diálogo y buscar acuerdos que beneficien a la comunidad estudiantil”, señalaron autoridades, que reiteraron que el ayuntamiento respaldará las gestiones encaminadas a preservar este espacio educativo.

Los estudiantes también dirigieron un mensaje a autoridades estatales, solicitando su intervención para garantizar la permanencia del CETMAR No. 17 y evitar que desaparezca un modelo educativo que ha sido durante décadas uno de los pilares de la formación académica de la juventud de la región.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades educativas no han emitido un posicionamiento oficial sobre el futuro del plantel ni sobre la posibilidad de que el inmueble sea destinado a un telebachillerato.