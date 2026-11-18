Una derrama económica superior a los 215 millones de pesos (mdp) dejó en Yucatán el XXII Congreso Mundial Brahman, realizado del 10 al 15 de noviembre en el recinto ferial de Xmatkuil, donde se reunieron productores de varios países y se comercializaron ejemplares de alto valor, informó el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez.

Destacó que el encuentro, que regresó al estado después de 22 años, superó las expectativas de asistencia al recibir a más de 4 mil 500 visitantes, además de reunir alrededor de 750 ejemplares de 85 ganaderías de 10 entidades del país. En las actividades participaron representantes de 26 países.

Uno de los momentos más destacados fue la subasta 24 Kilates, en la que una hembra Brahman rojo, identificada como Miss Fátima, de una ganadería de Tabasco, alcanzó un precio de 2.6 mdp, cifra récord para el encuentro. Solamente en esta actividad se registraron ventas superiores a los 19 mdp, con un promedio de 800 mil pesos por lote.

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A estas operaciones se sumaron las ventas durante la Exposición Nacional Brahman, con lo que la comercialización de ganado, incluida la subasta, superó los 95 mdp.

Medina Rodríguez destacó los resultados de los productores yucatecos en las competencias, como el desempeño de la ganadería de Sahcabá, propiedad de Luis Espejo, que consiguió dos distinciones: Campeona Reservada Gris y Campeón Ternero Rojo. También figuraron ejemplares de las ganaderías de Arturo Gary, Jorge Díaz Loeza y Abraham Jorge Macari, en una exposición que congregó a competidores nacionales e internacionales.

En cuanto a los campeonatos principales, la gran ganadora Brahman gris fue Aurora, de la ganadería Santa Fe, de Tizimín; mientras que el gran campeón de esa variedad fue Chapo Albury, del rancho Chapopote, de Veracruz. En la categoría roja, la gran campeona fue Andrómeda, del rancho El Dorado, de Tabasco, y el gran campeón, el ejemplar 319, del Criadero Lastra.

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El titular de la Seder agregó que el encuentro abrió oportunidades comerciales para la ganadería yucateca, luego de que compradores de Filipinas y Pakistán manifestaran interés en los ejemplares y la genética producida en la entidad.

Además, el Congreso permitió el intercambio de conocimientos y experiencias entre ganaderos de varios países y el acceso de productores locales a nuevas líneas genéticas, beneficio que, afirmó, permanecerá en el sector pecuario estatal.