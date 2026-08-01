Inicia la captura de pulpo en las costas de Progreso

A partir de hoy se inicia oficialmente la temporada de captura de pulpo en Yucatán, una de las pesquerías más importantes del estado, por lo que miles de ribereños se preparan para salir al mar con la expectativa de obtener buenos resultados y aprovechar la demanda del molusco en los mercados nacional y extranjero.

Durante los últimos días, tripulaciones de embarcaciones ribereñas concluyeron los preparativos para comenzar la denominada pulpeada, mientras que las naves de mediana altura permanecen listas para iniciar viajes de entre 15 y 20 días. El sector mantiene expectativas favorables, aunque aún espera conocer el precio de apertura del kilogramo del producto.

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Miguel Chaves, pescador del playón de Progreso, señaló que esta temporada representa una oportunidad para mejorar los ingresos de cientos de familias dedicadas a la actividad pesquera.

Explicó que las lanchas fueron equipadas con jimbas, hilos pulperos, plomos y carnada de ocol y otros crustáceos, artes de pesca permitidas para la captura del molusco.

Por su parte, la presidenta de la Unión de Armadores de Progreso, Ana María Pech Chacón, informó que las embarcaciones de viaje concluyeron sus preparativos y comenzarán a zarpar de manera escalonada durante los primeros días de agosto.

De acuerdo con la Dirección de Pesca de Progreso, esta actividad genera empleo para más de 13 mil pescadores que operan unas 3 mil 330 embarcaciones menores y más de 600 de mediana altura y altura. La temporada concluirá el 15 de diciembre, período en el que el sector espera una importante derrama económica.