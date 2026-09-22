Destituyen al comisario ejidal de Maxcanú por presuntas irregularidades en tierras y manejo de recursos por 55 mdp

Ante la presencia de 561 campesinos, fue removido de sus funciones el comisario ejidal de Maxcanú, Carlos Javier Ucán Contrato, así como los integrantes de su comité directivo, el secretario Pedro Manuel Pérez Gutiérrez y la tesorera Zoila Cocon, por presuntas irregularidades relacionadas con tierras por más de 163 mil metros cuadrados y el manejo de recursos superiores a 55 millones de pesos provenientes de la empresa Mayakán y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Según se informó, el padrón ejidal está conformado por mil 270 campesinos y, al tratarse de una segunda convocatoria, la asamblea fue válida con la mitad de los ejidatarios presentes.

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El encuentro contó con la presencia del visitador de la Procuraduría Agraria, William Castellanos, quien se comprometió a elaborar el acta de destitución del Comisario.

La comitiva estuvo encabezada por los campesinos José Enrique Canul Urubia, Ildelfonso Cen Gutiérrez y Luis Abarca, quienes manifestaron su rechazo a diversos proyectos millonarios que, según señalaron, estaban listos para continuar desarrollándose en terrenos del ejido.

Cuentas claras

Los integrantes de la comitiva exigieron cuentas claras sobre el destino de los recursos recibidos. Señalaron que el ahora exComisario no presentó documentación para acreditar el destino de los 50 millones de pesos provenientes de Mayakán y los 5 millones de pesos de la Conafor.

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Durante la asamblea también se registraron momentos de tensión, luego de que algunos asistentes exigieran la salida del Comisario. Finalmente, el visitador de la Procuraduría Agraria manifestó que se mantendría neutral y apoyaría en la elaboración del acta correspondiente.

De esta manera, Carlos Javier Ucán Contrato quedó fuera del cargo y, de acuerdo con lo expuesto por los integrantes de la comitiva, ya no podrá continuar al frente de los proyectos que se encontraban en proceso.