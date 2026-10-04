“Gracias por defender nuestra soberanía”: Claudia Sheinbaum reconoce a la Armada de México

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo en el puerto de Veracruz la ceremonia por el 205 aniversario de la Armada de México y los 202 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824, donde reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía nacional y su apoyo a la población.

Durante el acto, Sheinbaum agradeció a mujeres y hombres de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional por su lealtad, profesionalismo y patriotismo, y destacó que la defensa de México también implica proteger a la población ante emergencias y desastres. La ceremonia incluyó demostraciones de las capacidades de la Armada en mar, aire y tierra, así como un simulacro de atención a una emergencia con el despliegue de cientos de elementos.

Noticia Destacada Realizan en Chetumal ceremonia por los 205 años de la Armada de México

La conmemoración también puso en el centro la Constitución de 1824, considerada un momento fundamental en la construcción institucional de México como nación independiente. La fecha se encuentra estrechamente vinculada con el nacimiento de la Armada, creada el 4 de octubre de 1821, y con episodios posteriores de consolidación de la independencia nacional, particularmente la rendición del último reducto español en San Juan de Ulúa en 1825.

Desde Veracruz, Sheinbaum subrayó el papel histórico de la institución naval y expresó su reconocimiento a quienes integran las Fuerzas Armadas. “Gracias por defender nuestra soberanía”, fue el mensaje dirigido a los elementos que participaron en la ceremonia, en una jornada que combinó memoria histórica, honores militares y una exhibición de las capacidades operativas de la Armada de México.

Más de 3 mil integrantes de la Armada participaron en el desfile conmemorativo, en el que se mostraron capacidades operativas de la institución, mientras que el programa contempló también la entrega de condecoraciones a personal naval que participó en una misión de ayuda humanitaria