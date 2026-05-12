Lluvias llegarán a Yucatán este martes 12 de mayo: municipios donde caerán y horarios estimados

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán informó que este martes 12 de mayo se espera un ambiente muy caluroso en gran parte del estado, acompañado de lluvias de diversa intensidad debido al ingreso de aire marítimo procedente del Golfo de México y del Mar Caribe, además del establecimiento de una vaguada sobre la Península.

De acuerdo con el pronóstico, durante el amanecer se registrarán temperaturas cálidas de entre 23 y 26 grados Celsius; sin embargo, conforme avance el día, el calor incrementará considerablemente.

En municipios del interior del estado, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 40 grados Celsius, mientras que en la zona costera se prevén valores de entre 29 y 33 grados.

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Sensación térmica alcanzaría hasta 45 grados en Yucatán

Protección Civil advirtió que la sensación térmica podría alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en municipios como Mérida, Yaxcabá, Peto, Santa Elena, Izamal y zonas cercanas, por lo que se recomienda extremar precauciones y mantenerse hidratado.

Asimismo, el viento predominará del sureste durante la mañana, cambiando hacia el noreste por la tarde, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en la costa y de 30 a 40 kilómetros por hora en el resto del estado. En el litoral yucateco, el oleaje será de entre 1 y 1.5 metros de altura.

Prevén lluvias fuertes en Tizimín y precipitaciones dispersas en Mérida

En cuanto a las lluvias, se pronostican precipitaciones moderadas a fuertes durante el mediodía en Tizimín y municipios cercanos.

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Más tarde, después del mediodía, se esperan lluvias ligeras a moderadas de manera dispersa en Izamal, Motul, Mérida y alrededores, desplazándose gradualmente hacia municipios del sur del estado.

Ante las altas temperaturas y posibles lluvias, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera, mantenerse hidratado y tomar precauciones ante posibles rachas de viento y tormentas eléctricas.