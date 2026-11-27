La emoción por la presentación de Santos Bravos en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 comenzó desde temprana hora, cuando decenas de seguidoras llegaron al recinto ferial para apartar un lugar y no perderse el concierto de esta noche.

Algunas de las asistentes acudieron preparadas con sombrillas, sillas plegables, alimentos y bebidas para soportar la espera, mientras se formaba una larga fila a las afueras del Centro de Espectáculos Montejo.

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De acuerdo con la programación, las puertas del recinto abrirán a las 4:30 de la tarde y el grupo tiene previsto subir al escenario a las 8:00 de la noche, como parte de las actividades musicales de la feria.