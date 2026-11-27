La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este viernes 27 de noviembre de 2026 el inicio de operaciones del Proyecto Ixachi de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, como parte de su estrategia para fortalecer la producción nacional de hidrocarburos.

De acuerdo con la agenda presidencial, el evento está programado para las 15:30 horas y contempla la puesta en marcha de infraestructura destinada a recuperar y aprovechar el gas natural producido en este yacimiento terrestre.

La actividad forma parte de una gira de trabajo de Sheinbaum por Veracruz y Tabasco, enfocada en proyectos de producción energética, infraestructura petrolera y petroquímica.

¿Qué es el Campo Ixachi de Pemex y por qué es importante?

El Campo Ixachi es un yacimiento terrestre ubicado en Veracruz, considerado uno de los proyectos de producción de gas natural y condensados de mayor relevancia para Pemex.

La infraestructura que comenzará operaciones busca mejorar el aprovechamiento del gas asociado a las actividades de extracción de hidrocarburos y reducir la quema de este recurso.

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Con ello, Pemex pretende fortalecer su capacidad operativa y contribuir al suministro nacional de gas natural, utilizado en actividades industriales y de generación eléctrica.

Sheinbaum realizará gira por Veracruz y Tabasco

Además del evento en Tierra Blanca, la presidenta anunció su intención de supervisar los avances de una planta de fertilizantes que se desarrolla mediante un esquema de inversión mixta en el Complejo Petroquímico Escolín, ubicado en Poza Rica, Veracruz.

Sin embargo, esta actividad no cuenta con un horario público confirmado.

La agenda presidencial continuará durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en Tabasco, donde se prevén actividades relacionadas con infraestructura petrolera y programas sociales.

El inicio de operaciones del Proyecto Ixachi forma parte de los esfuerzos del Gobierno federal para mejorar el aprovechamiento de los hidrocarburos y fortalecer la infraestructura energética de Pemex.

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