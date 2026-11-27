Los gobiernos de México y Estados Unidos revisaron el incremento de las operaciones militares coordinadas en la frontera común, conocidas como operativos espejo, así como un programa de capacitación para 2027, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

A través de su cuenta de X, la dependencia explicó que el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, realizaron una visita oficial a la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, del 16 al 18 de noviembre de 2026.

El encuentro permitió dar seguimiento a los acuerdos establecidos durante una reunión celebrada del 19 al 22 de julio en Veracruz con representantes del Comando Norte de Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial.

México y Estados Unidos revisan aumento de operativos espejo en la frontera

De acuerdo con la Defensa, uno de los principales asuntos abordados fue el incremento de las operaciones concurrentes o espejo, mediante las cuales las Fuerzas Armadas de ambos países realizan acciones coordinadas en sus respectivos territorios.

Estas actividades buscan atender problemas de seguridad compartidos en la región fronteriza.

También se revisó el Plan Anual de Actividades 2027, que contempla intercambios de capacitación técnica mediante la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR).

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum advierte que México no aceptará subordinación de otros países: “La soberanía se defiende todos los días”

Defensa y Marina fortalecerán capacitación y cooperación militar en 2027

Durante el encuentro, Trevilla Trejo señaló que las reuniones permiten fortalecer la coordinación mediante programas de adiestramiento, cursos especializados y ejercicios de entrenamiento.

Por su parte, Morales Ángeles destacó la importancia del diálogo entre las Fuerzas Armadas para atender desafíos comunes.

Las delegaciones también revisaron mecanismos de colaboración en seguridad marítima, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

El general Guillot, representante estadounidense, destacó la relación de defensa entre ambos países y el compromiso de fortalecer la coordinación operativa.

Se informa que uno de los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo que celebraron los titulares de Defensa y de Marina con el Comandante del Comando Norte de los E.U.A. y del Comando de Defensa Aeroespacial, del 19 al 22 de julio de 2026 en el Puerto de Veracruz, Veracruz, fue realizar una visita oficial reciproca a la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, a la que asistieron el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, del 16 al 18 de noviembre de 2026. Esta visita tuvo como propósito revisar: - El Plan Anual de Actividades 2027, que comprende el intercambio de capacitación técnica en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés). - El incremento de las operaciones concurrentes (espejo) en la frontera común, para atender la problemática que enfrentan las dos naciones. - El seguimiento a los marcos de la colaboración en curso, entre las que se encuentran las iniciativas bilaterales de seguridad marítima, la preparación para la asistencia humanitaria y la respuesta ante desastres. Durante la reunión, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, manifestó que a través de estos encuentros “se fortalece la coordinación bilateral mediante el desarrollo de programas de adiestramiento, cursos de capacitación, procedimientos y ejercicios de entrenamiento orientados a incrementar las capacidades y el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas de ambos países”. Por su parte, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, señaló “la importancia del diálogo para hacer frente a desafíos comunes, mediante la cooperación, el adiestramiento y la coordinación entre las Fuerzas Armadas de ambos países”. El General Guillot afirmó que “los Estados Unidos y México cuentan con una alianza de defensa vital y duradera, basada en valores compartidos y respeto mutuo”, y que “las reuniones periódicas con los líderes de Defensa y Marina reflejan un firme compromiso con la seguridad regional y el fortalecimiento de la compatibilidad operativa”. Este tipo de reuniones, permiten fortalecer la relación bilateral entre México y los E.U.A., bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos. — @Defensamx (@Defensamx1) November 27, 2026

Defensa asegura que cooperación militar respetará la soberanía de México

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró que los mecanismos de cooperación con Estados Unidos se desarrollan bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía territorial.

La dependencia sostuvo que los encuentros buscan mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas de ambos países sin modificar sus respectivas atribuciones territoriales.

Las operaciones espejo se realizan mediante despliegues coordinados en ambos lados de la frontera, con cada país responsable de las acciones dentro de su territorio.

IO