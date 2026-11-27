Una movilización de cuerpos de emergencia se registró el jueves 26 de noviembre en la avenida Jacinto Canek, en Mérida, luego de que un joven con discapacidad subiera a lo alto de un árbol y permaneciera en las alturas por motivos que no han sido precisados.

El hecho fue reportado por vecinos y comerciantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades al observar que el joven, quien tiene una pierna amputada, se encontraba en una situación de riesgo.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía y del Cuerpo de Bomberos, quienes durante varios minutos dialogaron con él hasta convencerlo de descender. Para auxiliarlo, utilizaron una escalera y posteriormente quedó bajo resguardo de las autoridades para recibir una valoración.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el joven vive en la colonia Miguel Hidalgo y presuntamente atraviesa un cuadro de depresión tras perder una pierna en un accidente de tránsito. Sin embargo, las razones por las que subió al árbol no han sido confirmadas por las autoridades.