Médicos campechanos advirtieron que durante la temporada invernal, particularmente en diciembre, aumenta el riesgo de propagación de contagios por neumococo, por lo que no descartan un incremento de casos en las próximas semanas.

Ante este panorama, exhortaron a la población a acudir a las unidades de salud para vacunarse y reducir el riesgo de complicaciones graves que puedan poner en peligro la vida.

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El expresidente del Colegio de Médicos de Campeche A.C., Adrián Mellado González, lamentó que en la entidad ya se hayan registrado dos fallecimientos asociados a esta bacteria, aunque aclaró que, hasta el momento, esta cifra no representa una situación de alarma epidemiológica.

Explicó que el neumococo es una bacteria que puede permanecer en la garganta y la boca de las personas sin provocar necesariamente alguna enfermedad. Sin embargo, existen individuos con mayor susceptibilidad a desarrollar infecciones cuando el microorganismo invade el organismo. Además, advirtió que algunas cepas pueden volverse más agresivas, particularmente en ambientes hospitalarios, donde la concentración de pacientes aumenta las posibilidades de transmisión.

La inmunización ayuda a prevenir complicaciones que pueden poner en peligro la vida / Alejandro Balan

Mellado González señaló que, aunque la bacteria puede ocasionar neumonía y otras complicaciones, no todos los contagios evolucionan hacia cuadros graves o mortales. En ese sentido, subrayó que la vacunación es la principal medida preventiva, pues, aunque el biológico no garantiza que una persona no contraiga la enfermedad, sí contribuye a evitar que evolucione hacia manifestaciones graves y consecuencias fatales.

Indicó que los primeros casos suelen presentarse desde el otoño, pero durante el invierno aumenta el riesgo de contraer la enfermedad, por lo que diciembre representa un periodo de especial atención. Insistió en que quienes no cuenten con la vacuna deben solicitarla en sus unidades médicas, donde, según la Secretaría de Salud (Ssa), actualmente hay biológicos disponibles.

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Consideró necesario que la Ssa refuerce las campañas de vacunación, garantice la disponibilidad de dosis y personal para aplicarlas, además de ofrecer información epidemiológica más detallada sobre los dos fallecimientos registrados, incluyendo edades, sexo, lugar de ocurrencia, antecedentes de vacunación y posibles enfermedades previas.

El médico sostuvo que conocer estas circunstancias permitiría dimensionar mejor los riesgos y determinar si existen factores adicionales que ameriten una mayor vigilancia sanitaria.