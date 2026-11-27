Un amanecer frío se espera este viernes 27 de noviembre en Yucatán, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 13.1 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

Las condiciones más bajas se registrarán entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana, principalmente en municipios del centro, sur y oriente del estado. Entre las localidades donde se prevé este descenso se encuentran Mérida, Izamal, Tizimín, Valladolid, Tekax, Peto, Yaxcabá, Santa Elena, Río Lagartos, El Cuyo, Progreso y Celestún.

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Ante estas condiciones, Procivy recomendó a la población abrigarse durante las primeras horas del día, utilizar ropa gruesa y calzado cerrado, así como proteger la cabeza, manos y rostro para evitar afectaciones a la salud.

También pidió prestar especial atención a adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades respiratorias o crónicas. Además, exhortó a evitar el uso de leña, carbón o fogones encendidos dentro de las viviendas mientras se duerme.