Una mujer resultó con lesiones de consideración luego de que la motoneta que conducía se impactara contra un automóvil marca Toyota, cuyo guiador presuntamente no respetó una señal de alto en el cruce de la calle 149 con avenida 50, en Cinco Colonias, al sur de Mérida.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la motociclista transitaba con preferencia de paso sobre la avenida 50, con dirección hacia el anillo periférico. Sin embargo, al llegar a la intersección, el conductor del coche presuntamente continuó la marcha sin respetar el disco de alto e invadió el trayecto de la unidad ligera.

Noticia Destacada Fans de Santos Bravos hacen fila desde temprano en Xmatkuil

Ante la repentina maniobra, la mujer no logró frenar ni esquivar el vehículo, por lo que terminó impactándose contra el costado izquierdo del Toyota. A consecuencia de la fuerza de la colisión, perdió el control de la motoneta y salió proyectada sobre el pavimento, donde quedó tendida con visibles muestras de dolor.

Testigos y vecinos que presenciaron el percance se acercaron para auxiliarla y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 9-1-1. Minutos después, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), adscritos al sector sur, quienes delimitaron el cruce y tomaron datos de los hechos.

Noticia Destacada Muere hombre dentro de un motel en Tizimín; investigan el caso

Técnicos en urgencias médicas de la corporación estatal también acudieron al sitio para proporcionarle los primeros auxilios. Durante la valoración, detectaron que la lesionada presentaba una herida en la rodilla izquierda, además de molestias ocasionadas por el impacto y la caída.

Posteriormente, familiares de la motociclista llegaron al lugar y dialogaron con el automovilista, quien permaneció en la escena y manifestó su disposición para responder por los daños materiales y los gastos médicos derivados del accidente.

Noticia Destacada ¿Quiénes son los seis pescadores que siguen desaparecidos en Yucatán?

Finalmente, el ajustador de la aseguradora del Toyota entregó un pase médico a la afectada para que fuera trasladada a un hospital privado, donde recibiría atención especializada. Con ello, las autoridades policiacas concluyeron las diligencias correspondientes en el lugar y elaboraron su reporte.