Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para regular los seguros de gastos médicos mayores y los cobros de hospitales privados en México, con el objetivo de evitar incrementos excesivos y fortalecer los derechos de los pacientes.

La propuesta, respaldada por los coordinadores de todas las bancadas de San Lázaro, contempla modificaciones a diversas leyes para establecer nuevas obligaciones a aseguradoras y prestadores de servicios médicos.

El legislador afirmó que aproximadamente 1.2 millones de personas dejaron de pagar sus pólizas entre 2025 y 2026, debido al incremento de sus costos.

¿Cuánto podrían aumentar los seguros de gastos médicos para mayores de 60 años?

Uno de los principales cambios propuestos consiste en establecer un esquema opcional que limite los incrementos netos de las primas para personas de 60 años o más.

Bajo este mecanismo, los aumentos no podrían superar la inflación anual previa más cinco puntos porcentuales.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum envía nueva Ley del IMSS-Bienestar a Diputados; Monreal confirma inicio de trámite legislativo

La iniciativa también plantea permitir que los asegurados cambien de compañía sin perder su antigüedad, beneficios adquiridos ni periodos de espera cumplidos.

Asimismo, propone garantizar la libre elección de médicos y hospitales, incluso fuera de las redes de las aseguradoras, conforme a las condiciones de cobertura contratadas.

Hospitales privados tendrían que transparentar sus tarifas

La reforma también contempla nuevas obligaciones para hospitales y clínicas privadas, entre ellas publicar sus tarifas y entregar diariamente cuentas desglosadas a los pacientes.

Además, propone establecer mecanismos para regular los incrementos de precios y los cobros de insumos médicos.

Otra disposición busca impedir que los hospitales retengan a pacientes o recién nacidos por adeudos relacionados con su atención, mediante el fortalecimiento de las sanciones correspondientes.

Condusef podría resolver negativas de cobertura en 48 horas

La propuesta de Monreal incluye un procedimiento especial ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Este mecanismo permitiría atender en un plazo de 48 horas las controversias por negativas de cobertura cuando se encuentre en riesgo la vida del paciente, con posibilidad de ampliar el periodo en casos justificados.

Diputado @RicardoMonrealA presentó ante el Pleno iniciativa para proteger a personas usuarias de seguros de gastos médicos mayores @Mx_Diputados https://t.co/gt6QRls8se https://t.co/J6F3BCggI9 — hojaderutadigital (@hojaderutamexic) November 27, 2026

¿Cuándo entraría en vigor la reforma a los seguros médicos?

Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, todavía no ha sido aprobada por el Congreso.

El proyecto fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y eventual dictaminación, con la previsión de discutirlo el próximo martes 1 de diciembre.

Por lo tanto, las medidas propuestas aún no representan nuevas obligaciones vigentes para aseguradoras y hospitales privados.

IO