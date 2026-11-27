Un hombre falleció la mañana de este viernes dentro de una habitación del motel El Portón Verde, ubicado sobre la calle 79, entre 46-A y 44, en el municipio de Tizimín.

De acuerdo con los primeros reportes, se solicitó apoyo de emergencia porque el individuo presuntamente presentaba un infarto. Al llegar al establecimiento, policías municipales y paramédicos lo encontraron inconsciente y, tras valorarlo, confirmaron que ya no tenía signos vitales.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) también acudieron al lugar, que fue acordonado mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la causa del fallecimiento no ha sido establecida oficialmente. La mujer que acompañaba al hombre quedó bajo custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.