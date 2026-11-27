Un sistema de alta presión localizado sobre el golfo de México mantendrá condiciones mayormente estables en Quintana Roo durante este viernes 27 de noviembre, con vientos del norte y noreste de hasta 40 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la entidad tendrá temperaturas cálidas a templadas durante el día; sin embargo, el ambiente será fresco a frío durante la madrugada y al amanecer, principalmente en las comunidades rurales.

Noticia Destacada Descenso de temperaturas por el frente frío número 8 obliga a cancunenses a abrigarse

Para Cancún se esperan temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados Celsius y mínimas de 17 a 19 grados para la mañana del sábado, con vientos del norte y noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, acompañados de rachas más fuertes.

En Playa del Carmen y Tulum se pronostican temperaturas máximas de 24 a 26 grados y mínimas de 14 a 16 grados, mientras que en Puerto Morelos el termómetro oscilará entre los 24 y 26 grados durante el día y descenderá hasta los 15 a 17 grados por la mañana.

Para Isla Mujeres se prevén temperaturas de entre 25 y 27 grados como máximas y de 19 a 21 grados como mínimas. En Cozumel se esperan condiciones distintas, con cielo medio nublado a nublado, lluvias e intervalos de chubascos, además de temperaturas máximas de 25 a 27 grados y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

En la zona sur, Chetumal tendrá temperaturas máximas de 25 a 27 grados y mínimas de 16 a 18 grados, mientras que en Bacalar se esperan valores similares, de entre 25 y 27 grados durante el día.

Noticia Destacada Frente frío 8 mantendrá ambiente fresco en Yucatán este jueves 26 de noviembre

Por su parte, José María Morelos registrará las temperaturas máximas más elevadas, de entre 26 y 28 grados, con mínimas de 14 a 16 grados. En Felipe Carrillo Puerto se pronostican máximas de 25 a 27 grados y mínimas de 13 a 15 grados, por lo que será uno de los municipios más frescos durante la mañana.

Aunque las condiciones serán mayormente estables, los vientos del norte y noreste continuarán en la entidad, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que se mantendrá un ambiente fresco durante las primeras horas del día.