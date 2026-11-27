La primera tormenta invernal de la temporada provocará lluvias torrenciales, bajas temperaturas, fuertes vientos y posible caída de nieve o aguanieve en distintos estados de México este viernes 27 de noviembre de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se desplazará sobre el occidente del territorio nacional, impulsado por una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical.

El pronóstico actualizado contempla precipitaciones de hasta 250 milímetros en Jalisco, Colima y Michoacán, además de un descenso considerable de las temperaturas en regiones del norte y centro del país.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por la primera tormenta invernal?

El SMN pronosticó lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el sur de Jalisco, Colima y el oeste y sur de Michoacán.

También se esperan precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros en el Estado de México, Guanajuato y Guerrero.

Noticia Destacada Descenso de temperaturas por el frente frío número 8 obliga a cancunenses a abrigarse

En Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos se prevén lluvias muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones en carreteras.

¿Dónde podría caer nieve o aguanieve este viernes 27 de noviembre?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Durante la noche, estas condiciones podrían extenderse a regiones ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

En cuanto a las temperaturas mínimas, las zonas serranas de Durango y Chihuahua podrían registrar valores de entre -10 y -5 grados Celsius, acompañados de heladas.

Para las montañas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas se esperan temperaturas de entre -5 y 0 grados.

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Frente frío 8 provocará fuertes vientos en el sureste

Aunque el frente frío número 8 dejó de afectar directamente al territorio nacional, su masa de aire ártico continuará generando ambiente frío en diversas regiones.

Además, se pronostica un evento de viento de componente norte, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, evitar cruzar zonas inundadas y extremar precauciones en carreteras afectadas por lluvia, viento o bancos de niebla.

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