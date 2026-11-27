SAP, una de las principales empresas de software empresarial del mundo, confirmó este viernes 27 de noviembre de 2026 un incidente de ciberseguridad, después de detectar actividades sospechosas en su infraestructura tecnológica y aplicar medidas para proteger sus sistemas y a sus clientes.

La compañía alemana informó que inició una investigación para determinar el alcance del incidente, aunque hasta el momento no ha encontrado indicios de accesos no autorizados a los datos comerciales de sus clientes.

"SAP ha identificado actividades sospechosas y ha tomado inmediatamente las medidas necesarias para proteger a sus clientes y garantizar la seguridad de sus servicios", señaló un portavoz de la empresa.

La compañía no proporcionó detalles sobre los posibles responsables ni sobre los sistemas afectados.

¿Qué pasó con SAP y cuál fue el origen del incidente?

De acuerdo con una investigación publicada por la revista alemana Der Spiegel, el incidente habría afectado la presencia de SAP en GitHub, plataforma de desarrollo de software propiedad de Microsoft.

El medio, que citó comunicaciones internas y fuentes cercanas a la empresa, señaló que los presuntos atacantes habrían obtenido credenciales de autenticación de empleados para acceder a repositorios de código.

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Estas credenciales pudieron utilizarse para copiar o modificar archivos de programación alojados en la plataforma, según las fuentes consultadas por la publicación.

Sin embargo, SAP no ha confirmado públicamente que se haya sustraído o alterado código fuente, por lo que continúa sin determinarse el alcance del posible ataque.

¿Utilizaron inteligencia artificial para atacar los sistemas de SAP?

La investigación de Der Spiegel también plantea que los responsables podrían haber utilizado herramientas de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas informáticas de manera autónoma.

No obstante, la participación de estos sistemas no ha sido confirmada oficialmente.

SAP indicó que mantiene las medidas de protección mientras continúan las investigaciones y reiteró que, hasta ahora, no existe evidencia de acceso indebido a información comercial de sus clientes.

SAP también enfrenta reportes sobre posibles recortes de empleos

El incidente se conoce en un momento en que SAP acelera su estrategia de servicios en la nube y soluciones empresariales basadas en inteligencia artificial.

‼️ Breaking: SAP Confirms Security Incident as Hackers Reportedly Steal GitHub Tokens and Alter Code Details: https://t.co/rnBdNQaBP0 SAP has confirmed an IT security incident after detecting suspicious activity. The attackers stole authentication tokens belonging to SAP employees and used them to alter and copy source code on GitHub. The German software maker said it took immediate steps to protect customers and secure its services. It said investigators had found no evidence of unauthorized access to customer business data at that stage. SAP did not answer detailed questions about the incident. SAP is reportedly handling the investigation under the name “Project Granite.” #CybersecurityNews #SAPsecurityincident — Cyber Security News (@The_Cyber_News) November 27, 2026

Paralelamente, medios internacionales reportaron que la compañía analiza una posible reducción de al menos 10 mil puestos de trabajo, equivalente a cerca del 9 por ciento de su plantilla global.

Sin embargo, SAP aseguró que no ha tomado una decisión sobre eventuales recortes laborales y evitó pronunciarse sobre las versiones difundidas.

La empresa continúa investigando el incidente de seguridad informática y no ha informado de afectaciones confirmadas a los datos comerciales de sus clientes.

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