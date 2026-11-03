SSP aclara detención de ciclista en Ciudad Caucel tras polémico video

La detención de un ciclista en Ciudad Caucel, que generó polémica en redes sociales tras la difusión de un video donde se observa la intervención de agentes policiales, fue aclarada este lunes por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que explicó cómo se originó el procedimiento.

La corporación informó que los hechos comenzaron cuando elementos de la Policía observaron al hombre circular de manera imprudente y le indicaron detener su marcha, en una intervención relacionada con una presunta infracción de tránsito.

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Según la SSP, la normativa vigente faculta a los agentes para detener la marcha ante una falta observada directamente, además de establecer que los ciclistas deben atender las indicaciones de la autoridad.

Sin embargo, el hombre habría hecho caso omiso a las instrucciones iniciales, por lo que los policías le dieron alcance. Durante el procedimiento, presuntamente empujó a los agentes y opuso resistencia física, lo que llevó a los elementos a aplicar maniobras de control para asegurarlo.

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Tras su detención, el ciclista fue trasladado a la Cárcel Pública, donde recibió una valoración médica, precisó la dependencia.

Ante la controversia generada por las imágenes difundidas en redes sociales, la SSP reiteró que las intervenciones policiales deben desarrollarse con respeto a los derechos de las personas y que cualquier uso de la fuerza está sujeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la legislación aplicable.