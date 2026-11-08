Jornada extraordinaria de entrega gratuita de auxiliares auditivos en Mérida: Horarios para acudir del 9 al 11 de noviembre

El Gobierno de Yucatán realizará una jornada extraordinaria de valoración auditiva y entrega gratuita de auxiliares auditivos del 9 al 11 de noviembre, dirigida a personas con dificultades para escuchar que requieran atención especializada.

La actividad se desarrollará en el Polifórum Zamná, en Mérida, de 8:00 a 13:00 horas, con una capacidad de atención de 300 personas por día, hasta alcanzar un total de 900 beneficiarios.

La jornada es organizada a través de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), en coordinación con el DIF Yucatán, la Beneficencia Pública Nacional y la Beneficencia Pública de Yucatán, con el objetivo de facilitar el acceso gratuito a servicios auditivos.

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¿Qué documentos necesitas para recibir auxiliares auditivos gratis?

Las personas interesadas en participar en la jornada extraordinaria de valoración auditiva y entrega gratuita de auxiliares deberán llevar los siguientes documentos:

Dos copias fotostáticas de la credencial para votar (INE).

Dos copias de la CURP actualizada.

No es necesario presentar audiometrías, estudios médicos ni realizar registros previos, por lo que las personas podrán acudir directamente al Polifórum Zamná durante las fechas establecidas.

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En el caso de niñas y niños menores de cinco años, sí será indispensable presentar un estudio de potenciales auditivos.

¿Cómo será la valoración auditiva gratuita en Mérida?

Durante la jornada, personal especializado realizará valoraciones auditivas, estudios de audiometría y toma de moldes para identificar las necesidades de cada paciente.

Con base en los resultados de estas evaluaciones, se determinará qué auxiliar auditivo requiere cada persona y se efectuará la entrega gratuita de los dispositivos correspondientes.

El programa busca mejorar la calidad de vida de las personas con dificultades auditivas y facilitar su acceso a servicios de salud especializados sin costo para las familias yucatecas.