Brote de influenza aviar en Umán pone en alerta a pequeños productores; temen pérdidas económicas

El brote de influenza aviar detectado en una granja de Umán encendió la preocupación entre organizaciones campesinas de Yucatán por las posibles consecuencias económicas para los pequeños productores, especialmente las familias que dependen de la crianza de gallinas para obtener ingresos.

Ante este escenario, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) solicitó al Gobierno estatal establecer medidas de apoyo y reforzar la vigilancia sanitaria para evitar que la enfermedad se propague a otras unidades de producción.

Guillermo Cauich Durán, secretario general de la organización en Yucatán, pidió al gobernador Joaquín Díaz Mena convocar urgentemente a autoridades federales, estatales, municipales y representantes de los avicultores para coordinar acciones de prevención, muestreos e información a la población.

La petición ocurre después de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en una granja productora de huevo de Umán, que contaba con 225 mil 860 gallinas ponedoras.

La detección se produjo luego de que el responsable sanitario del establecimiento reportó la muerte inusual de 862 aves. Los análisis realizados en un laboratorio oficial de Mérida identificaron la presencia del virus, por lo que se activaron los protocolos de emergencia.

Las autoridades federales ordenaron la cuarentena definitiva y el despoblamiento sanitario de la granja, además de establecer un perímetro de vigilancia de 10 kilómetros para revisar otras unidades avícolas y detectar posibles contagios.

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La Secretaría de Agricultura informó que la población de la granja afectada representaba el 0.09% del inventario avícola nacional, por lo que descartó afectaciones al suministro nacional de pollo y huevo.

Sin embargo, Cauich Durán advirtió que las consecuencias de una emergencia sanitaria pueden ser especialmente difíciles para quienes mantienen pequeñas explotaciones avícolas o crían gallinas en sus viviendas.

Para estas familias, explicó, la pérdida de animales puede significar la desaparición de una fuente de ingresos y de parte de su patrimonio.

El dirigente consideró necesario que las medidas sanitarias se acompañen de mecanismos de respaldo para los productores que eventualmente resulten afectados, aunque no planteó montos ni programas específicos de compensación.

También expresó preocupación por la posibilidad de que surjan aumentos injustificados en los precios del huevo y el pollo, dos alimentos habituales en la dieta de las familias yucatecas.

No obstante, hasta ahora las autoridades federales no han reportado problemas de abastecimiento derivados del caso de Umán, ni existen datos que permitan atribuirle incrementos en los precios de estos productos.

Piden coordinación sanitaria

Cauich Durán propuso que el Gobierno de Yucatán convoque a una mesa de trabajo con representantes de Senasica, las secretarías estatales de Desarrollo Rural y Salud, así como autoridades municipales y organizaciones de productores.

Entre los municipios que mencionó se encuentran Umán, Mérida, Kanasín y Hunucmá, donde consideró necesario fortalecer la coordinación y mantener informados a quienes se dedican a la crianza de aves.

La propuesta contempla compartir información sobre los muestreos, las medidas preventivas y los procedimientos para reportar posibles casos sospechosos.

El dirigente insistió en que las acciones no deben concentrarse únicamente en las grandes instalaciones comerciales, sino considerar también a los pequeños productores y a las familias que mantienen aves de traspatio.

En estas actividades, una cantidad reducida de animales puede representar un apoyo para la alimentación del hogar o para obtener recursos mediante la venta de huevos.

Por ello, sostuvo que una respuesta sanitaria eficaz debe contemplar las condiciones económicas de quienes dependen directamente de esta actividad.

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Otra de las peticiones de la UNTA es establecer una campaña informativa en español y maya, con mensajes sencillos que puedan difundirse mediante radio, perifoneo y reuniones en las comisarías.

El propósito es que los productores conozcan las medidas de prevención, sepan identificar situaciones que requieren atención veterinaria y cuenten con información para reportar oportunamente cualquier sospecha.

Cauich Durán dijo que la falta de información puede generar incertidumbre entre las familias, por lo que pidió evitar rumores y mantener una comunicación constante entre autoridades y comunidades.

Para la organización campesina, la prioridad es impedir nuevos contagios y establecer mecanismos de atención que permitan proteger a los productores ante eventuales pérdidas económicas, sin generar alarma entre los consumidores.