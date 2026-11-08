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Frente Frío 4 provocará lluvias en Yucatán este domingo, pero continuará el calor de hasta 36 grados

La cercanía del sistema frontal y la humedad del Caribe propiciarán precipitaciones ligeras y moderadas en el oriente y noroeste del estado.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

8 de nov de 2026

1 min

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Yucatán tendrá lluvias por el Frente Frío 4 y calor de hasta 36 °C
Yucatán tendrá lluvias por el Frente Frío 4 y calor de hasta 36 °C / Por Esto!

La cercanía del Sistema Frontal No. 4 y el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe favorecerán condiciones de lluvia dispersa y temperaturas elevadas en Yucatán durante la tarde, informó Protección Civil del Estado (Procivy).

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De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones de intensidad ligera a moderada, principalmente en las regiones oriente y noroeste de la entidad, donde las condiciones atmosféricas propiciarán la presencia de lluvias aisladas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una tarde muy calurosa, con máximas de 30 a 32 °C en la zona costera, mientras que en los municipios del interior del estado los valores podrían alcanzar entre 34 y 36 °C.

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Asimismo, el viento predominará del este-noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 40 km/h. En el litoral yucateco se pronostica oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura.

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