Frente Frío 4 provocará lluvias en Yucatán este domingo, pero continuará el calor de hasta 36 grados

La cercanía del Sistema Frontal No. 4 y el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe favorecerán condiciones de lluvia dispersa y temperaturas elevadas en Yucatán durante la tarde, informó Protección Civil del Estado (Procivy).

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De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones de intensidad ligera a moderada, principalmente en las regiones oriente y noroeste de la entidad, donde las condiciones atmosféricas propiciarán la presencia de lluvias aisladas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una tarde muy calurosa, con máximas de 30 a 32 °C en la zona costera, mientras que en los municipios del interior del estado los valores podrían alcanzar entre 34 y 36 °C.

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Asimismo, el viento predominará del este-noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 40 km/h. En el litoral yucateco se pronostica oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura.