Construir casas en Yucatán podría valer hasta 5% más en el 2027 por el encarecimiento de materiales, combustibles y la escasez de trabajadores

Comprar una casa representa un desafío económico para muchas familias de Yucatán, y las perspectivas para 2027 añaden una nueva preocupación: construir viviendas podría costar hasta 5% más debido al encarecimiento de materiales, combustibles y otros insumos. A estas presiones se suma la escasez de trabajadores especializados, que complica la contratación de personal para los nuevos desarrollos habitacionales.

La advertencia llega cuando el mercado inmobiliario nacional acumula aumentos de precios. Durante el primer semestre del 2026, las viviendas adquiridas mediante créditos hipotecarios se encarecieron 7.9%, según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). El incremento alcanzó 10% en el segmento económico y social, precisamente el destinado a compradores con menor capacidad adquisitiva.

En Yucatán, Mauricio Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), explicó que los costos de construcción han registrado incrementos de entre 4.5% y 5%, una tendencia que podría mantenerse durante 2027 si continúan las presiones económicas internacionales.

El dirigente aclaró que todavía no existe una estimación definitiva sobre cuánto aumentarán los precios de venta de las casas. Construir más caro no significa necesariamente vender en la misma proporción, porque también intervienen el valor del terreno, la ubicación, el financiamiento y las características de cada desarrollo.

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Sin embargo, la combinación de mayores costos y dificultades para contratar personal representa un desafío para las empresas, mientras las familias deben calcular cuánto pueden pagar por una vivienda sin comprometer sus ingresos durante años.

Los precios siguen aumentando

Los indicadores de la SHF muestran que el encarecimiento afecta distintos segmentos del mercado. Entre enero y junio de 2026, la vivienda nueva financiada mediante hipotecas aumentó 8.3% a escala nacional, mientras la usada registró un incremento de 7.5%.

La diferencia fue mayor entre los tipos de inmuebles. Las viviendas económicas y sociales subieron 10%, frente al 6.7% de las correspondientes al segmento medio y residencial.

El valor promedio de avalúo de una vivienda adquirida con crédito hipotecario alcanzó un millón 960 mil 32 pesos durante ese periodo. La mitad de los inmuebles se ubicó por debajo de un millón 299 mil 580 pesos.

Estas cantidades corresponden al mercado hipotecario nacional, no al precio promedio de las casas en Yucatán. Tampoco incluyen necesariamente las viviendas adquiridas de contado o construidas directamente por sus propietarios.

Aun con esas limitaciones, muestran la dimensión de los recursos que requiere formar un patrimonio y ayudan a entender por qué cualquier presión adicional sobre los costos de construcción merece atención.

Para las familias, además del precio de la propiedad, existen otros gastos: el enganche, la escrituración, los intereses del financiamiento y los pagos necesarios para conservar el inmueble.

El desembolso para comprar una casa tampoco termina con el precio anunciado. En Mérida, adquirir una vivienda de un millón 500 mil pesos implica pagar aproximadamente 44 mil 500 pesos por el impuesto municipal de adquisición, además de honorarios notariales, avalúo e inscripción de la propiedad. Con estos conceptos, los gastos adicionales pueden rondar entre 87 mil y 110 mil pesos, según estimaciones comerciales, aunque el monto definitivo depende de las características de la operación.

El peso de los ingresos

La capacidad económica de los hogares yucatecos permite dimensionar las dificultades para adquirir vivienda.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el ingreso corriente promedio trimestral en Yucatán fue de 79 mil 972 pesos, equivalente a aproximadamente 26 mil 657 pesos mensuales.

No obstante, esa cifra incluye ingresos monetarios y no monetarios, por lo que no representa el dinero disponible para pagar una hipoteca. Además, el promedio oculta diferencias importantes entre familias.

Los hogares ubicados en el 10% de menores ingresos recibieron, en promedio, 18 mil 805 pesos trimestrales, alrededor de 6 mil 268 pesos mensuales. En contraste, el 10% con mayores recursos alcanzó 245 mil 315 pesos por trimestre.

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La distancia entre ambos grupos ayuda a explicar por qué el acceso a una vivienda depende tanto de los ingresos familiares como de los precios inmobiliarios y las condiciones del crédito.

Para quienes tienen ingresos limitados, reunir un enganche, cubrir los gastos iniciales y mantener pagos mensuales durante varios años puede representar un obstáculo considerable.

Materiales más costosos

Las presiones sobre la industria comienzan antes de que una vivienda salga a la venta.

Morales explicó que los conflictos internacionales, la aplicación de aranceles, las variaciones del petróleo y las dificultades en las cadenas de suministro influyen en los costos de materiales y combustibles.

El impacto resulta especialmente importante en proyectos cuya ejecución se prolonga durante meses, porque las empresas adquieren insumos en distintas etapas y deben ajustar sus presupuestos cuando cambian los precios.

Para dimensionarlo, una obra cuyo costo actual de construcción sea de un millón de pesos necesitaría 50 mil pesos adicionales si todos sus componentes aumentaran 5%. Es un ejemplo matemático, no una cotización de vivienda ni una previsión de su precio comercial.

El presidente de Canadevi señaló que las empresas esperan incrementos menores durante 2027, aunque reconoció que las condiciones internacionales todavía generan incertidumbre.

Por ahora, el organismo empresarial no dispone de un porcentaje definitivo sobre el posible aumento del precio de venta de las viviendas que se ofrecerán el próximo año.

Escasean trabajadores

El encarecimiento de los materiales no es la única dificultad que enfrentan las constructoras yucatecas. También persisten problemas para contratar personal especializado en determinadas actividades.

Morales explicó que grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, atrajeron trabajadores durante su construcción. Posteriormente, parte de esa mano de obra se trasladó a otras entidades en busca de oportunidades laborales.

Esta movilidad ha complicado la disponibilidad de ciertos perfiles técnicos, aunque el dirigente aseguró que las empresas han logrado cumplir sus metas de construcción.

La situación también representa un desafío para los nuevos desarrollos, que requieren personal con experiencia en distintas etapas de obra.

Sin embargo, Canadevi no proporcionó una estimación del número de trabajadores faltantes ni identificó las especialidades con mayores dificultades de contratación.

Para atender esta necesidad, el sector ha participado en programas de capacitación coordinados con el Gobierno, destinados a preparar trabajadores e incentivar su incorporación a la construcción.

El dirigente consideró necesario ampliar estos esfuerzos durante los próximos años, tanto para cubrir las necesidades empresariales como para ofrecer mejores oportunidades de empleo a quienes adquieran conocimientos especializados.

Casi 100 mil viviendas con rezago

El problema habitacional de Yucatán no se limita al precio de las casas nuevas. También comprende las condiciones en que viven miles de familias.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) identificó 98 mil 456 viviendas en situación de rezago habitacional en el estado durante 2024, equivalentes al 13.9% de las 706 mil 464 viviendas consideradas en su medición.

La cifra incluye inmuebles con deficiencias en materiales, espacios o condiciones de habitabilidad. No significa que todas esas familias carezcan de una casa, sino que sus viviendas requieren algún tipo de atención.

La misma medición identificó a 400 mil 126 personas que habitaban viviendas en esas condiciones, una dimensión que muestra la importancia de mejorar el patrimonio existente, además de construir nuevos desarrollos.

Así, Yucatán enfrenta dos necesidades distintas: ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y mejorar las condiciones de aquellas que ya están ocupadas.