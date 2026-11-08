Síguenos

Última hora

México

Privan de la libertad a Miguel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo; despliegan operativo de búsqueda

Yucatán / Mérida

Altercado en la Feria Xmatkuil termina en empujones y golpes; SSP interviene

Un enfrentamiento entre varias personas generó momentos de tensión en las inmediaciones del recinto ferial, donde algunos participantes comenzaron a golpearse.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública intervinieron para detener la confrontación
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública intervinieron para detener la confrontación / Especial

A dos días de haber abierto sus puertas, la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 ya registró un enfrentamiento entre varias personas en las inmediaciones del recinto, donde una discusión terminó en empujones y golpes, ante la mirada de otros visitantes.

Miguel Castro Gómez, Valdemar Morales y Adrián Jacobo viajaban a bordo de la embarcación que salió de Cuba durante la madrugada del 6 de noviembre

Noticia Destacada

Yate con tres tripulantes desaparece durante viaje desde Cuba hacia Isla Mujeres

El altercado generó expectación entre quienes se encontraban cerca, luego de que los involucrados comenzaran a agredirse físicamente, provocando momentos de tensión en una zona que apenas comenzaba a recibir a los asistentes de esta edición.

La situación requirió la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acudieron para separar a los participantes y evitar que la confrontación continuara o derivara en consecuencias mayores.

Las instituciones federales realizaron acciones de inspección que permitieron detectar los dos contenedores con mercancía presuntamente falsificada

Noticia Destacada

Aseguran más de 33 mil productos falsificados en Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

El episodio quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales, donde usuarios reaccionaron al incidente que marcó uno de los primeros momentos polémicos de la Feria Yucatán Xmatkuil, a pocas horas de su inauguración.

Te puede interesar