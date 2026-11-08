Altercado en la Feria Xmatkuil termina en empujones y golpes; SSP interviene

A dos días de haber abierto sus puertas, la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 ya registró un enfrentamiento entre varias personas en las inmediaciones del recinto, donde una discusión terminó en empujones y golpes, ante la mirada de otros visitantes.

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El altercado generó expectación entre quienes se encontraban cerca, luego de que los involucrados comenzaran a agredirse físicamente, provocando momentos de tensión en una zona que apenas comenzaba a recibir a los asistentes de esta edición.

La situación requirió la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acudieron para separar a los participantes y evitar que la confrontación continuara o derivara en consecuencias mayores.

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El episodio quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales, donde usuarios reaccionaron al incidente que marcó uno de los primeros momentos polémicos de la Feria Yucatán Xmatkuil, a pocas horas de su inauguración.