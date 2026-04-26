Síguenos

Última hora

Yucatán

Sorteo “Gana Mérida, ganas tú”: lista de premios y ganadores por pagar el predial 2026

Yucatán

Día Internacional del Flamenco: Cinco cosas que no sabías de esta ave rosa que habita en Yucatán

El 26 de abril se conmemora el Día Internacional del Flamenco, ave rosa que es protegida en Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

26 de abr de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

El 26 de abril se conmemora el Día Internacional del Flamenco
El 26 de abril se conmemora el Día Internacional del Flamenco / Especial

Cada 26 de abril se conmemora el Día Internacional del Flamenco, una fecha dedicada a reconocer la importancia ecológica y la belleza de una de las aves más emblemáticas del planeta.

En México, el flamenco rosado tiene un hogar privilegiado en la península de Yucatán, donde sus colonias ofrecen un espectáculo natural único que atrae tanto a científicos como a turistas.

Advierten sanciones por perturbar flamencos en Ría Celestún

Noticia Destacada

¡No los molestes! Celestún lanza advertencia por la protección de los flamencos

A continuación, te presentamos cinco datos curiosos y poco conocidos sobre estas fascinantes aves que pintan de rosa los humedales yucatecos:

Su color rosa depende de su alimentación: Aunque parezcan naturalmente rosados, los flamencos nacen con plumaje gris o blanco.

Su color rosa depende de su alimentación
Su color rosa depende de su alimentación / Especial

Su característico color se debe a los carotenoides presentes en su dieta, basada principalmente en algas, crustáceos y pequeños organismos acuáticos. Entre más rica sea su alimentación en estos compuestos, más intenso será su tono.

Yucatán alberga una de las colonias más grandes de América: La península de Yucatán, especialmente zonas como la Reserva de la Biosfera Ría Celestún y Ría Lagartos, es hogar de miles de flamencos rosados (Phoenicopterus ruber).

En el litoral yucateco existen dos principales zonas de concentración de flamencos
En el litoral yucateco existen dos principales zonas de concentración de flamencos / Especial

Estas áreas protegidas son clave para su reproducción, alimentación y descanso durante todo el año.

Son expertos en “filtrar” su comida: Los flamencos tienen un pico especializado que funciona como un filtro natural.

Los flamencos tienen un pico especializado que funciona como un filtro natural.
Los flamencos tienen un pico especializado que funciona como un filtro natural. / Especial

Al sumergirlo en el agua, lo colocan boca abajo y utilizan su lengua para bombear el líquido, reteniendo pequeños organismos y desechando el resto. Este mecanismo es fundamental para su supervivencia.

Influencer yucateca habría alterado alimentación y descanso de flamencos, advierte bióloga

Noticia Destacada

Espantar flamingos causa su desplazamiento y eleva sus niveles de estrés, alerta bióloga de Yucatán

Sus nidos parecen pequeños volcanes: Durante la temporada de reproducción, los flamencos construyen nidos de lodo con forma cónica, similares a pequeños volcanes.

Sus nidos parecen pequeños volcanes
Sus nidos parecen pequeños volcanes / Especial

En la cima colocan un solo huevo, que ambos padres incuban por turnos, demostrando un fuerte comportamiento cooperativo.

Su vuelo en grupo es todo un espectáculo: Ver a una parvada de flamencos en vuelo es una experiencia impresionante.

Se desplazan en formaciones ordenadas, con el cuello y las patas completamente extendidos, lo que les permite recorrer largas distancias entre zonas de alimentación y descanso.

Los flamencos forman espectáculos impresionantes
Los flamencos forman espectáculos impresionantes / Especial

El Día Internacional del Flamenco es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de conservar los ecosistemas donde habitan estas aves, especialmente en Yucatán, donde su presencia es símbolo de riqueza natural.

Proteger los manglares, lagunas costeras y humedales es esencial para garantizar que futuras generaciones puedan seguir admirando el inconfundible color rosa de los flamencos en libertad.

Te puede interesar