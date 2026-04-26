Día Internacional del Flamenco: Cinco cosas que no sabías de esta ave rosa que habita en Yucatán

Cada 26 de abril se conmemora el Día Internacional del Flamenco, una fecha dedicada a reconocer la importancia ecológica y la belleza de una de las aves más emblemáticas del planeta.

En México, el flamenco rosado tiene un hogar privilegiado en la península de Yucatán, donde sus colonias ofrecen un espectáculo natural único que atrae tanto a científicos como a turistas.

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A continuación, te presentamos cinco datos curiosos y poco conocidos sobre estas fascinantes aves que pintan de rosa los humedales yucatecos:

Su color rosa depende de su alimentación: Aunque parezcan naturalmente rosados, los flamencos nacen con plumaje gris o blanco.

Su color rosa depende de su alimentación / Especial

Su característico color se debe a los carotenoides presentes en su dieta, basada principalmente en algas, crustáceos y pequeños organismos acuáticos. Entre más rica sea su alimentación en estos compuestos, más intenso será su tono.

Yucatán alberga una de las colonias más grandes de América: La península de Yucatán, especialmente zonas como la Reserva de la Biosfera Ría Celestún y Ría Lagartos, es hogar de miles de flamencos rosados (Phoenicopterus ruber).

En el litoral yucateco existen dos principales zonas de concentración de flamencos / Especial

Estas áreas protegidas son clave para su reproducción, alimentación y descanso durante todo el año.

Son expertos en “filtrar” su comida: Los flamencos tienen un pico especializado que funciona como un filtro natural.

Los flamencos tienen un pico especializado que funciona como un filtro natural. / Especial

Al sumergirlo en el agua, lo colocan boca abajo y utilizan su lengua para bombear el líquido, reteniendo pequeños organismos y desechando el resto. Este mecanismo es fundamental para su supervivencia.

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Sus nidos parecen pequeños volcanes: Durante la temporada de reproducción, los flamencos construyen nidos de lodo con forma cónica, similares a pequeños volcanes.

Sus nidos parecen pequeños volcanes / Especial

En la cima colocan un solo huevo, que ambos padres incuban por turnos, demostrando un fuerte comportamiento cooperativo.

Su vuelo en grupo es todo un espectáculo: Ver a una parvada de flamencos en vuelo es una experiencia impresionante.

Se desplazan en formaciones ordenadas, con el cuello y las patas completamente extendidos, lo que les permite recorrer largas distancias entre zonas de alimentación y descanso.

Los flamencos forman espectáculos impresionantes / Especial

El Día Internacional del Flamenco es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de conservar los ecosistemas donde habitan estas aves, especialmente en Yucatán, donde su presencia es símbolo de riqueza natural.

Proteger los manglares, lagunas costeras y humedales es esencial para garantizar que futuras generaciones puedan seguir admirando el inconfundible color rosa de los flamencos en libertad.