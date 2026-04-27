¡Yucatán arde! Estos municipios serán un horno este lunes 27 de abril con hasta 43 grados

La coordinación estatal de Protección Civil Yucatán emitió una alerta ante las altas temperaturas que se registrarán este lunes 27 de abril, derivadas de la influencia de un sistema de alta presión que mantendrá condiciones de calor extremo en gran parte del estado.

De acuerdo con el pronóstico, el ambiente será extremadamente caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 39 y 43 grados Celsius en municipios del interior, mientras que en la zona costera oscilarán entre los 32 y 34 grados.

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Municipios con mayor riesgo por calor extremo

Las autoridades señalaron que las condiciones más severas se concentrarán en municipios del centro y sur del estado, donde el calor será más intenso y persistente. Entre los más afectados se encuentran:

Mérida

Kanasín

Chocholá

Santa Elena

Samahil

Sacalum

Opichén

Muna

Kopomá

Kinchil

Izamal

Chapab

Umán

Tixpéhual

Tixkokob

Tetiz

Tecoh

Tahmek

Cacalchén

Buctzotz

Bokobá

Abalá

Halachó

En estas demarcaciones, el riesgo de afectaciones a la salud por exposición prolongada al sol es mayor, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Vientos fuertes y oleaje en la costa

Además del calor, se prevé que el viento predomine del sureste durante la mañana con velocidades de 20 a 30 km/h, cambiando al noreste y sureste por la tarde.

Las rachas podrían alcanzar hasta 60 km/h en la zona costera y de 40 a 50 km/h en el resto del estado, lo que podría generar condiciones adversas para actividades marítimas.

En el litoral yucateco, el oleaje será de 1 a 1.5 metros de altura, por lo que se recomienda a pescadores y prestadores de servicios turísticos mantenerse informados.

Baja probabilidad de lluvias

El potencial de lluvias será bajo; sin embargo, no se descarta la presencia de chubascos aislados al finalizar la tarde, los cuales no representarían un alivio significativo ante las altas temperaturas.

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Recomendaciones ante el calor extremo

Ante este panorama, Protección Civil Yucatán exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir los avisos oficiales, ya que las condiciones de calor extremo podrían continuar en los próximos días en Yucatán.