Trump anuncia acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras meses de conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, tras más de tres meses de conflicto.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario republicano aseguró que el pacto con la República Islámica de Irán ya está completo y que, como parte del acuerdo, Estados Unidos levantará de inmediato el bloqueo naval impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

Trump, quien este domingo cumple 80 años, celebró la reapertura del paso marítimo y sostuvo que los barcos podrán circular sin peaje por el estrecho. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre los términos del acuerdo ni sobre los compromisos asumidos por Teherán y Washington.

¿Qué anunció Trump sobre el estrecho de Ormuz?

Donald Trump afirmó que autorizó la reapertura del Estrecho de Ormuz y, de manera simultánea, el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense.

El anuncio representa un giro en la crisis entre Estados Unidos e Irán, luego de semanas de negociaciones para poner fin a las hostilidades y restablecer el tránsito marítimo en una zona clave para el mercado petrolero.

El cierre del Estrecho de Ormuz había generado fuertes presiones económicas, debido a que por esa vía circula alrededor del 20 por ciento del petróleo mundial.

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¿Quién confirmó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien actuó como mediador entre Washington y Teherán, confirmó la existencia del acuerdo y adelantó que la firma oficial se realizará el viernes 19 de junio en Suiza.

Sharif señaló que ambas partes declararon la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

La mediación de Pakistán fue clave en las conversaciones realizadas durante los últimos meses, después de que Estados Unidos e Irán pactaron un alto el fuego en abril.

¿Qué originó el conflicto entre Estados Unidos e Irán?

El conflicto comenzó el 28 de febrero, tras una ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. De acuerdo con la información disponible, ese ataque derivó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien estaba en el poder desde 1989.

Tras la ofensiva, Teherán nombró como nuevo líder a Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá, y respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses.

Como parte de su respuesta, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, lo que generó alteraciones en el comercio energético y elevó la preocupación por el suministro internacional de petróleo.

¿Qué impacto tendría la reapertura del estrecho de Ormuz?

La reapertura del Estrecho de Ormuz podría reducir la presión sobre los mercados energéticos y normalizar el tránsito de buques petroleros en una de las rutas más vigiladas del mundo.

Aunque el acuerdo aún debe firmarse formalmente en Suiza, el anuncio de Trump y la confirmación de Pakistán apuntan a una desescalada en Medio Oriente.

Por ahora, falta conocer los detalles del pacto, los mecanismos de verificación y las garantías que permitirán mantener abierta la vía marítima tras meses de tensión militar y económica.

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