Muxupip da la ¿Biemv...? Imagen se vuelve viral por supuesto error de escritura

Una ola de comentarios se han generado tras viralizarse una supuesta fotografía de un error en el arco de bienvenida al municipio de Muxupip, pues en ella se aprecia una presunta equivocación en la escritura.

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Y es que en la imagen compartida por el usuario Herbé C.C. se observa que escribieron "Biemv", confundiendo la M con la N para completar “Bienvenidos”.

Usuarios de redes sociales han tomado lo ocurrido como una situación de humor, generando diversos comentarios que acompañan a la fotografía que se ha vuelto viral.

Por su parte, la alcaldesa Rubí Aké compartió que en realidad no ocurrió tal error, pues la imagen viral ha sido tomada como publicidad ante las fiestas de Muxupip que están próximas a comenzar.