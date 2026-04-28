Síguenos

Última hora

Campeche

Clima en Campeche 29 de abril: Temperaturas extremas continuarán por onda de calor

Yucatán

Muxupip da la ¿Biemv...? Imagen se vuelve viral por supuesto error de escritura

En Facebook se volvió viral un grave error en el arco de acceso al municipio de Muxupip.

Por Redacción Por Esto!

28 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La imagen del error en Muxupip se ha vuelto viral en redes sociales
La imagen del error en Muxupip se ha vuelto viral en redes sociales / Especial

Una ola de comentarios se han generado tras viralizarse una supuesta fotografía de un error en el arco de bienvenida al municipio de Muxupip, pues en ella se aprecia una presunta equivocación en la escritura.

Autoridades vigilan que no se replique el reto viral en escuelas de Yucatán

Noticia Destacada

Reto viral pone alerta a escuelas de Yucatán: Qué hacer, cómo actuar y recomendaciones para padres

Y es que en la imagen compartida por el usuario Herbé C.C. se observa que escribieron "Biemv", confundiendo la M con la N para completar “Bienvenidos”.

Usuarios de redes sociales han tomado lo ocurrido como una situación de humor, generando diversos comentarios que acompañan a la fotografía que se ha vuelto viral.

Por su parte, la alcaldesa Rubí Aké compartió que en realidad no ocurrió tal error, pues la imagen viral ha sido tomada como publicidad ante las fiestas de Muxupip que están próximas a comenzar.

Te puede interesar