Anuncian la octava edición de la Festival de la Chicharra en Xcalachén: Fechas y sedes

La octava edición del Festival de la Chicharra de Xcalachén en Mérida está cerca, y como cada año, promete traer una gran fiesta de sabor regional con diversas actividades.

Se dio a conocer que la octava edición se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en el Barrio Mágico de Xcalachén.

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Y es que este barrio es popular por sus chicharronerías, pues en 1950 comenzó a operar el popular establecimiento de “El Rey David”, en la calle 95 por 62 en donde el señor, Manuel Rodríguez Sierra, junto a su esposa, Elda María Valdéz, comenzaron esta tradición.

Aunque el negocio tuvo que cerrar, nuevas chicharronerías continuaron sus pasos y consolidaron a este barrio como un referente gastronómico local.

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El próximo sábado 16 de mayo se llevará a cabo la octava edición del Festival de la Chicharra de Xcalachén en Mérida.

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Las actividades se realizarán en la calle 64 por 93 y 95 Centro en un horario de 12:00 del medio día hasta las 5:00 de la tarde.

Habrá diversos eventos tanto culturales como gastronómicos, donde se recomienda llevar su propio recipiente al ser un evento sustentable.