¿A qué hora lloverá en Cancún? Conoce el pronóstico del clima hoy 15 de junio

Para hoy lunes el clima en Cancún se resumirá en cielo nublado, mucha lluvia y actividad eléctrica en diferentes puntos de la ciudad.
Además se pronostican rachas de viento moderadas a fuertes, por lo que se recomienda a los cancunenses en tomar sus precauciones al momento de salir debido a las condiciones meteorológicas.
Clima en Cancún y a qué hora lloverá
Las temperaturas máximas serán entre los 29 y 31 grados, mientras que las mínimas para la madrugada del viernes entre los 22 y 24 grados.
Pese a las lluvias pronosticadas, seguirá un ambiente caluroso debido a la humedad, además de una sensación térmica de hasta 27 grados.
- 8 a.m: 20% (Baja probabilidad)
- 11 a.m: 35% (Probabilidad moderada)
- 2 p.m: 20% (Probabilidad en aumento)
- 5 p.m: 35% (Es la hora con mayor probabilidad de lluvia y tormentas)
- 8 p.m: 15% (Disminuye notablemente)