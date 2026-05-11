Conoce el lugar de las 7 lunas en Yucatán: dónde se encuentra y como llegar

Yucatán se encuentra lleno de lugares espectaculares, los cuales destacan por sus tradiciones, arquitectura, además de nombres que en traducción al español resultan sorprendentes. Tal es el caso de “El lugar de las 7 lunas”, el cual no solo llama la atención por su significado, sino también por las características y atractivos que guarda para visitantes y habitantes de la región.

Se trata del municipio de Ucú, el cual forma parte de la Zona Metropolitana de Mérida y se localiza al poniente de la capital yucateca. Su nombre proviene del maya y puede interpretarse como “las siete lunas”, convirtiéndose en uno de los municipios con los significados más curiosos del estado.

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A pesar de su cercanía con Mérida, Ucú conserva la tranquilidad y esencia de los pueblos yucatecos, rodeado de vegetación y espacios que reflejan la vida tradicional de la región.

Entre sus principales atractivos destacan su iglesia principal, las antiguas haciendas cercanas y diversos paisajes ideales para quienes buscan salir del ruido de la ciudad.

¿Cómo llegar a Ucú?

Para llegar desde Mérida, basta con tomar la carretera federal Mérida–Tetiz rumbo al poniente. El trayecto en automóvil dura aproximadamente 25 minutos, dependiendo del tráfico, lo que convierte al municipio en una opción ideal para una escapada rápida de fin de semana.

Además, Ucú se encuentra conectado con otros municipios cercanos como Hunucmá y Umán, facilitando el acceso para quienes desean recorrer la zona.

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Actualmente, este municipio también ha cobrado relevancia debido al crecimiento urbano e industrial en sus alrededores, aunque todavía conserva parte de su identidad y tradiciones que lo hacen especial dentro de Yucatán.

Sin duda, Ucú demuestra que en Yucatán no solo existen destinos turísticos impresionantes, sino también lugares con historias y significados únicos que despiertan la curiosidad de quienes los conocen.