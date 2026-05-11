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Campeche busca crédito de mil MDP para rehabilitar carreteras y caminos rurales

El Gobierno de Campeche mantiene en licitación un crédito de mil millones de pesos para rehabilitar carreteras y caminos rurales del estado.

David Vázquez

Por David Vázquez

11 de may de 2026

1 min

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Gobierno de Campeche licita crédito millonario para obras carreteras
Gobierno de Campeche licita crédito millonario para obras carreteras / Especial

El crédito de mil millones de pesos del Gobierno del Estado de Campeche para atención a carreteras estatales y caminos saca cosechas sigue en licitación con diferentes instituciones bancarias del país y no tiene fecha para su autorización.

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El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, destacó que siguen en búsqueda de los mejores rendimientos financieros, tasas de interés y otros conceptos, por lo que descartó que no se pueda obtener el financiamiento. Añadió que, incluso una vez aprobado el monto, habrá una segunda licitación, esto con los constructores locales para el uso del recurso.

Pidió que el tema no sea politizado, tal y como ya pasó con la Plaza Comercial Ges y las Viviendas del Bienestar en El Tamarindo, pues la primera sigue en espera y la segunda fue suspendida por falta de permisos del Ayuntamiento de Campeche.

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