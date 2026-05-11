Campeche busca crédito de mil MDP para rehabilitar carreteras y caminos rurales

El crédito de mil millones de pesos del Gobierno del Estado de Campeche para atención a carreteras estatales y caminos saca cosechas sigue en licitación con diferentes instituciones bancarias del país y no tiene fecha para su autorización.

Noticia Destacada FGE de Campeche cumple orden de aprehensión contra "El Pollo" por el robo de vehículo

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, destacó que siguen en búsqueda de los mejores rendimientos financieros, tasas de interés y otros conceptos, por lo que descartó que no se pueda obtener el financiamiento. Añadió que, incluso una vez aprobado el monto, habrá una segunda licitación, esto con los constructores locales para el uso del recurso.

Pidió que el tema no sea politizado, tal y como ya pasó con la Plaza Comercial Ges y las Viviendas del Bienestar en El Tamarindo, pues la primera sigue en espera y la segunda fue suspendida por falta de permisos del Ayuntamiento de Campeche.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH